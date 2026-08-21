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Europa League

Europa League, playoff: Lech da record, Benfica e Anderlecht volano

Gol e risultati pesanti nelle 12 gare d’andata dei playoff di Europa League. Il Lech Poznan travolge 7-0 il Thun, bene Jagiellonia, Benfica e Anderlecht. Ferencvaros corsaro contro il Trabzonspor.

Ago 21, 20261 Lettura
LISBON, PORTUGAL - JANUARY 21: SL Benfica players scouring their fourth goal scored by Ronald Araujo of FC Barcelona (not pictured), which was an own goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between SL Benfica and FC Barcelona at Estadio do SL Benfica on January 21, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il quadro delle gare d’andata dei playoff di Europa League regala goleade, sorprese e qualificazioni già indirizzate. La copertina è tutta del Lech Poznan, protagonista di uno storico 7-0 contro il Thun. Successi larghi anche per Jagiellonia Bialystok, Anderlecht, Besiktas, Stella Rossa e OFI Creta, mentre il Benfica supera 3-1 l’AGF Aarhus. Tra sette giorni i verdetti definitivi, poi il sorteggio del girone unico.

Lech Poznan da record, poker Jagiellonia

Serata perfetta per il calcio polacco. Il Lech Poznan travolge 7-0 il Thun, centrando la vittoria più larga della propria storia nelle competizioni UEFA. Walemark apre dopo dieci minuti, poi i campioni polacchi dilagano mettendo virtualmente al sicuro il passaggio del turno. Sorride anche lo Jagiellonia Bialystok, vittorioso 4-0 sull’Iberia 1999 e sempre più vicino alla prima partecipazione alla fase campionato di Europa League.

Anderlecht e Besiktas senza errori

L’Anderlecht batte 3-0 il Kairat Almaty, rimasto in dieci per l’espulsione di Shirobokov, e mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Vittoria anche per il Sint-Truiden, che piega 1-0 l’Omonia Nicosia grazie al gol di Taniguchi nel recupero. In Turchia sorride il Besiktas, 3-0 al Kauno Zalgiris, mentre cade il Trabzonspor: il Ferencvaros passa 1-0 grazie alla rete decisiva di Zachariassen.

Benfica avanti, Stella Rossa e OFI dilagano

A Lisbona il Benfica supera 3-1 l’AGF Aarhus: Rafa Silva sblocca subito il risultato, Barreiro firma il raddoppio e i portoghesi ristabiliscono le distanze prima dell’intervallo dopo il momentaneo 2-1 danese. Netto anche il 3-0 della Stella Rossa sul Viktoria Plzen, trascinata dalla doppietta di Ivanic. Stesso risultato per l’OFI Creta contro il CSKA Sofia, successo che mancava ai greci in Europa dal 2000.

Salisburgo di misura, due pareggi

Il Salisburgo vince 1-0 sul campo del Mjallby grazie a un’autorete arrivata nel recupero. Restano invece completamente aperti gli altri due confronti: Universitatea Craiova-Ararat-Armenia termina 1-1, mentre Egnatia e Lillestrom non vanno oltre lo 0-0. Tutte le 12 gare di ritorno si disputeranno giovedì prossimo, prima del sorteggio della fase campionato di Europa League. Le eliminate proseguiranno il cammino europeo in Conference League.

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