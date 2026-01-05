Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Ligue 1

Il Derby di Parigi è del PSG, Marsiglia ko in casa. Crisi Monaco

Doué e Dembélé firmano il 2-1 al Paris Fc, De Zerbi battuto 2-0 dal Nantes. Il Lens non si ferma più: 3-0 sul Tolosa.

Gen 5, 20261 Lettura
ATLANTA, GEORGIA - JULY 05: Desire Doue #14 of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal with teammate Achraf Hakimi #2 during the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Mercedes-Benz Stadium on July 05, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)

Il Lens non si ferma più: 3-0 sul Tolosa. PSG insegue, mentre De Zerbi cade in casa, ok Lione, crisi Monaco

 

La 17ª giornata di Ligue 1 si è aperta con il successo per 3-0 in casa del Tolosa da parte della capolista Lens, che grazie ad un secondo tempo di livello, complice anche l’espulsione dell’attaccante di casa Emersson, schianta il Tolosa con tre goal, tutti segnati nella seconda frazione. Said prima, Thomasson e Ganiou poi nei minuti finali, regalano i tre punti alla squadra ospite con una prestazione più che positiva, legittimando un primo posto tanto inaspettato quanto immeritato.

Sabato invece, successo a domicilio di spessore da parte del Lione, che stende il Monaco per 3-1. Doppietta di Sulc per gli ospiti, intervallata dal momentaneo 1-1 ad opera di Coulibaly, che poi si fa espellere al 70’. Nel finale, è Abner Vinicius a chiudere la gara sull’1-3. Successo sorprendente anche del Rennes in casa del Lille per 2-0, anche qui ottenuto grazie alla superiorità numerica, durata quasi per tutta la partita per via dell’espulsione di Alexssandro, mentre le due reti portano la firma di Frankowski e Merlin ad inizio secondo tempo. Nel pomeriggio, cade il Marsiglia per 0-2: complici le espulsioni di Vermeen e Nadir, il Nantes porta a casa la gara con un goal per parte, con Centonze prima e Cabella poi a firmare il successo  degli ospiti.

In serata invece, il derby di Parigi finisce per 2/1 in favore della squadra di Luis Enrique, che a fine primo tempo passa in vantaggio con Doue. Ad inizio ripresa, gli ospiti pareggiano grazie al goal di Geubbels, ma è una gioia che dura solo due minuti, visto che è Dembele il match winner di giornata che regala i tre punti alla squadra campione di Francia e d’Europa. Nelle altre partite, pari fra Lorient e Metz (1-1), e tra Nizza e Strasburgo, mentre vincono Le Havre e Brest, rispettivamente su Angers e Auxerre.

