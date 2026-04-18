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Il Dortmund crolla al 98′, ribaltone Leverkusen. Il Lipsia non si ferma

Kramaric fa doppietta al 98', il Lipsia cala il tris e il Leverkusen crolla in casa

Apr 18, 20263 Lettura
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 16: Gregor Kobel of Borussia Dortmund high fives teammate Ramy Bensebaini during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Juventus and Borussia Dortmund at Juventus Stadium on September 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

ST PAULI- COLONIA 1-1

Dopo il pesante passivo contro il Bayern Monaco, il St Pauli torna a muovere la classifica pareggiando per 1-1 contro il Colonia. I padroni di casa sono terzultimi con 26 punti, i renani secondi a quota 31 dopo il quinto risultato utile di fila. Al minuto 24 della ripresa Mets, di testa, porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti hanno il merito di non scomporsi e, al 40’, riacciuffano il pareggio con un rigore trasformato da Waldschmidt e concesso per un fallo di Mets su Kaminski.

BAYER LEVERKUSEN- AUGSBURG 1-2

Sotto di una rete, è riuscito a pareggiare e a capovolgere a suo favore il risultato. L’Augsburg riesce a espugnare il terreno del Bayer Leverkusen. La squadra di Sandro Wagner ritrova la vittoria dopo cinque partite ed è nona con 36 punti. I padroni di casa interrompono una serie utile di sette turni e restano al sesto posto con 52 punti. Al 12’ l’ex Sampdoria e Roma Schick, di testa, su cross di Tapsoba, porta in vantaggio il Bayer Leverkusen. Al 15’ Rieder, su corner di Giannoulis, pareggia con un tiro di sinistro. La partita sembra incamminata sul binario del pareggio ma, al minuto 52 della ripresa, l’Augsburg la fa sua con un calcio di rigore trasformato da Rieder e concesso per un fallo di Culbreath su Ogundu.

HOFFENHEIM- BORUSSIA DORTMUND 2-1

La partita sembrava già destinata al pareggio ma, in pieno recupero, l’Hoffenheim l’ha fatta sua. La squadra di Christian Ilzer supera sul campo amico il Borussia Dortmund con il punteggio di 2-1 e ritorna alla posta piena dopo quattro turni portandosi al quinto posto con 54 punti. Seconda sconfitta di fila per i gialloneri che restano secondi con 64 punti. Al 37’ Sule commette fallo su Kramaric e l’Hoffenheim beneficia di un penalty. Dal dischetto lo stesso Kramaric trasforma. Al 42’ della ripresa Guirassy riceve la sfera da Bensebaini e pareggia con un destro da fuori area. Il pareggio sembra già scritto ma, al minuto 53, l’Hoffenheim si procura un altro calcio di rigore per effetto di un fallo di mano di Ryerson. Dal dischetto ancora Kramaric non fallisce.

WERDER BREMA- AMBURGO 3-1

Dopo due passi falsi di fila, il Werder Brema ritorna alla vittoria superando per 3-1 l’Amburgo. I padroni di casa raggiungono proprio gli ospiti al quattordicesimo posto con 31 punti. Secondo stop di fila per gli ospiti dopo lo 0-4 patito sul campo dello Stoccarda. Al 37’ Stage, di testa, su cross di Sugawara, porta in vantaggio il Werder Brema. Al 41’ Glatzel finalizza nel modo migliore un contropiede di Capaldo regalando all’Amburgo il pareggio. Al 12’ della ripresa Stage riceve la sfera da Puertas e riporta il Werder Brema in vantaggio su assist di Puertas. Al 39’ gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Otelè per somma di ammonizioni. Al 46’ Puertas, su assist di Schmid, realizza il definitivo 3-1.

UNION BERLINO- WOLFSBURG 1-2

Dopo tre sconfitte, il Wolfsburg rialza la testa superando per 2-1 l’Union Berlino. La squadra di Dieter Hecking resta comunque in zona retrocessione con il penultimo posto con 24 punti. L’Union Berlino è invece undicesima a quota 32 dopo la terza battuta d’arresto negli ultimi quattro turni. All’11’ Wimmer riceve da Maehle e porta in vantaggio gli ospiti con un destro dal limite. Al 1’ della ripresa Pejcinovic raddoppia con un destro da fuori area su suggerimento di Eriksen. Al 40’ Burke riceve la sfera da Ilic su azione di contropiede e accorcia le distanze.

EINTRACHT FRANCOFORTE- RB LIPSIA 1-3

Quarta vittoria di fila per l’Rb Lipsia che supera l’Eintracht Francoforte per 3-1 ed è terzo con 59 punti. I padroni di casa sono invece settimi a quota 42 e non bissano la vittoria ottenuta sul campo del Wolfsburg. Al 27’ Diomandè, su assist di Klostermann, porta gli ospiti in vantaggio con un destro dal limite. Al 34’ Larsson pareggia di testa su cross di Amaimouni. Al 25’ Nusa, con un destro da fuori area, riporta in vantaggio l’Rb Lipsia su assist di Finkgrafe. Al 36’ Harder, di sinistro, su suggerimento dello stesso Nusa, fissa il risultato sul 3-1.

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Cristiano Comelli

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