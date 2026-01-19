Il Lens non molla. Insegue il PSG, Marsiglia a valanga

La 18ª giornata di Ligue 1 ha visto confermate tutte le posizioni di vertice, con il Lens e il PSG che battono rispettivamente Auxerre e Lille. Se per i parigini la vittoria sul Lille è stata in scioltezza, con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Dembele e al goal di Barcola in pieno recupero, per la capolista l’impresa è stata più difficile, visto che l’1-0 decisivo è arrivato solo al 65’ grazie ad una zampata del bomber Said.

Marsiglia che espugna il campo dell’Angers con un pokerissimo e consolida il terzo posto: quattro goal nel primo tempo ad opera di Gouri, Greenwood, Traorè e Weah, mentre è Paixao a regalare il definitivo 2-5 nella ripresa.

Nelle altre gare, importante vittoria in casa del Lione di Fonseca, che batte per 2-1 un Brest mai domo e sale al quarto posto in classifica, mentre è crisi nera per il Monaco, battuto 1-3 in casa dal Lorient. Torna alla vittoria lo Strasburgo con il 2-1 sul Metz, successo a valanga del Tolosa sul Nizza per 5-1, pari tra Rennes e Le Havre (1-1), mentre il Paris FC si regala tre punti importanti per la salvezza battendo a domicilio 1-2 il Nantes.