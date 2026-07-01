Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Il Messico sogna: Ecuador ko 2-0, decidono Quinones e Jimenez

I padroni di casa sbloccano la sfida nel primo tempo e amministrano il vantaggio fino al termine. Quarto clean sheet consecutivo e qualificazione conquistata.

Lug 1, 20262 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Il Messico conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2026, superando 2-0 l’Ecuador allo stadio Azteca. Dopo un calcio d’inizio posticipato di un’ora per le avverse condizioni meteo e il rischio di fulmini, la nazionale messicana indirizza il match già nella prima frazione grazie alle reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Per gli uomini di casa arriva anche il quarto clean sheet consecutivo nel torneo, in attesa di conoscere l’avversaria tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.

Il Messico parte con grande intensità, sospinto dal calore del pubblico dell’Azteca. Dopo appena sette minuti Jiménez sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina di poco a lato, mentre al 16’ il giovane Mora impegna la difesa e va vicino al gol con una conclusione che lambisce il palo.

L’Ecuador reagisce immediatamente e al 18’ costruisce la migliore occasione della sua gara: Yeboah si libera in area e calcia con il sinistro, ma Rangel sfiora il pallone quel tanto che basta per deviarlo sul palo. Scampato il pericolo, il Messico colpisce al 22’. Quiñones riceve sulla sinistra, converge verso il centro e lascia partire un destro potente che si insacca sotto l’incrocio dei pali per l’1-0.

I padroni di casa continuano a spingere e al 31’ trovano anche il raddoppio. Un errore in costruzione di Ordóñez spalanca la strada a Jiménez, che dialoga perfettamente con Quiñones e conclude con precisione alle spalle di Galíndez. Prima dell’intervallo è ancora Yeboah a rendersi pericoloso, ma Rangel risponde presente con un intervento decisivo.

Nella ripresa l’Ecuador prova ad aumentare il ritmo, senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia messicana. Il Messico controlla il possesso e sfiora il tris al 67’, quando un colpo di testa di Montes trova la pronta risposta di Galíndez.

Gli ospiti hanno un’ultima opportunità con Rodríguez, fermato ancora da un attento Rangel, mentre nel finale la gara si accende anche sul piano disciplinare. Dopo un richiamo del VAR, l’arbitro Vincic espelle Hincapié con un cartellino rosso diretto per un episodio avvenuto lontano dal pallone.

Al triplice fischio esplode la festa dell’Azteca: il Messico conferma la propria solidità difensiva, centra il quarto successo senza subire gol e vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mbappé trascina i Bleus, Svezia battuta 3-0. Francia agli ottavi

Lug 1, 2026

Norvegia agli ottavi: Haaland decide nel finale, Costa d’Avorio ko 2-1

Lug 1, 2026

Marocco agli ottavi: Olanda eliminata ai rigori, decisivo Saibari

Giu 30, 2026