Il programma completo del weekend, in Premier Tottenham-Arsenal

Spurs contro Gunners è senza ombra di dubbio il match clou di gara trentacinque in terra britannica. Ad arricchire e rendere ulteriormente interessante il turno di Premier in calendario questo weekend è anche il confronto tra Hammers e Reds, West Ham contro Liverpool, un duello che apre il fine settimana con l’anticipo di sabato all’ora di pranzo. A completare il primo dei due giorni targati Premier è la partita della sera Aston Villa – Chelsea, altri novanta minuti di livello, quarta contro nona, due compagini blasonate, e che non faranno mancare emozioni e qualità in campo. La domenica riflettori puntati, come dicevamo, su Tottenham Hotspur – Arsenal, quinta contro prima, con la seconda della classe, il City che scenderà in campo a seguire, a risultato acquisito e noto, nella patria di Robin Hood, a chiudere una giornata sulla carta tra le più intense della stagione calcistica inglese.

Il programma completo della 35° di Premier League

Sabato 27 Aprile

West Ham United – Liverpool ore 13.30

Fulham – Crystal Palace ore 16.00

Manchester United – Burnley ore 16.00

Newcastle United – Sheffield United ore 16.00

Wolverhampton Wanderers – Luton Town ore 16.00

Everton – Brentford ore 18.30

Aston Villa – Chelsea ore 21.00

Domenica 28 Aprile

Bournemouth – Brighton ore 15.00

Tottenham Hotspur – Arsenal ore 15.00

Nottingham Forest – Manchester City ore 17.30



In Spagna sabato sera con Atlético Madrid – Athletic Bilbao

La Liga arriva alla trentatreesima giornata e ad aprire le danze sarà la capolista Real Madrid nella non facile trasferta contro Real Sociedad di venerdì sera. Una volta conosciuto il destino della prima della classe, che comunque, conduce la vetta con un minimo di undici punti di vantaggio, sarà la volta delle inseguitrici, in ordine di apparizione prima il Girona terzo del podio impegnato in trasferta contro Las Palmas e poi il big match da tripla per gli amanti dei pronostici, Atlético Madrid – Athletic Bilbao, quarta contro quinta, sfida per cuori forti e tifo appassionato dove, da sempre, insieme a strategie e tattiche, ad essere protagonista è la “garra charrúa” tanto cara a Lele Adani. A chiudere giornata trentatré è il Barcellona, secondo della Liga, che attende nella casa catalana l’arrivo del Valencia.

Il programma completo della 33° di Liga

Venerdì 26 Aprile

Real Sociedad – Real Madrid ore 21.00

Sabato 27 Aprile

Las Palmas – Girona ore 14.00

Almería – Getafe ore 16.15

Alavés – Celta Vigo ore 18.30

Atlético Madrid – Athletic Bilbao ore 21.00

Domenica 28 Aprile

Cadice – Mallorca ore 14.00

Granada – Osasuna ore 16.15

Villarreal – Rayo Vallecano ore 18.30

Real Betis – Siviglia ore 21.00

Lunedì 29 Aprile

Barcellona – Valencia ore 21.00

Bundesliga con Leverkusen-Stoccarda e Lipsia-Borussia Dortmund

In Germania sistemata la casella più importante, quella della squadra campione, conquistata dal Bayer che ha così messo in soffitta l’antipatico nomignolo di “Neverkusen”, resta viva la corsa ad un posto Champions, sicuramente ancora intensa e interessante, sia per appassionati che per bookmakers. E, in questo senso, la sfida quarta contro quinta, vale a dire Lipsia – Borussia Dortmund, non mancherà di avere gli occhi puntati addosso. Indubbiamente notevole, anche se con lo scudetto già in tasca, è anche la partita dei neocampioni del Bayer Leverkusen che attendono tra le festose mura di casa l’arrivo dello Stoccarda terzo in classifica. Non è da meno, infine, il match della seconda, Bayern Monaco, che anche se ormai deluso dalla stagione, e con un occhio alla ricostruzione e al calciomercato, sabato pomeriggio scenderà in campo per una sfida di cartello, come quella che lo vedrà impegnato contro la compagine sesta della classifica dell’Eintracht Francoforte.

Il programma completo della 31° di Bundesliga

Venerdì 26 Aprile

VfL Bochum 1848 – Hoffenheim ore 20.30

Sabato 27 Aprile

Augsburg – Werder Brema ore 15.30

Bayern Monaco – Eintracht Francoforte ore 15.30

Lipsia – Borussia Dortmund ore 15.30

Friburgo – Wolfsburg ore 15.30

Bayer Leverkusen – Stoccarda ore 18.30

Domenica 28 Aprile

Borussia M’Gladbach – Union Berlino ore 15.30

Mainz – Colonia ore 17.30

SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim 1846 ore 19.30

In Francia Marsiglia-Lens in posticipo domenicale

La Ligue 1, la massima competizione calcistica transalpina, apre la sua trentunesima giornata con l’anticipo del venerdì sera tra Montpellier e Nantes, una sfida che si posiziona in quota medio-bassa di classifica e che forse non susciterà lo stesso interesse del match della sera successiva, quello che vedrà, invece, scendere in campo la capolista Paris Saint-Germain. Ad essere maggiormente appetibili per i gusti di appassionati francesi di soccer ma anche per tutti gli inguaribili calciofili europei “da telecomando” sono, infine, le gare della domenica con particolare riferimento per il match alla canonica ora di pranzo del Lille, quarto in classifica e impegnato in trasferta contro il Metz, la trasferta di Lione all’ora del tramonto del Monaco, attualmente secondo del podio, e i novanta minuti per un posto in Europa League che vedranno misurarsi il Marsiglia, ottavo, contro il Lens, sesto.

Il programma completo della 31° di Ligue 1

Venerdì 26 Aprile

Montpellier – Nantes ore 21.00

Sabato 27 Aprile

Paris Saint-Germain – Le Havre ore 21.00

Domenica 28 Aprile

Metz – Lille ore 13.00

Clermont – Reims ore 15.00

Lorient – Tolosa ore 15.00

Strasburgo – Nizza ore 15.00

Rennes – Brest ore 17.05

Lione – Monaco ore 19.00

Marsiglia – Lens ore 21.00