Il programma della 27ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 27ª giornata di Serie A si apre con Parma-Cagliari in programma venerdì 27 febbraio alle 20:45. Gli uomini di Cuesta vengono dalla grande impresa di San Siro contro il Milan, che ha permesso loro di fare anche un grand balzo in avanti in classifica, staccando di 8 punti la zona retrocessione, potendo ora guarda con una certa tranquillità al finale di stagione, senza comunque abbassare la guardia. Discorso non troppo diverso per il Cagliari, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la Lazio e distante 3 punti dagli emiliani. Al Tardini va in scena non solo uno scontro diretto, ma anche una sfida tra due squadre il cui gioco propositivo è stato fino ad ora premiato.

Il sabato si apre con Como-Lecce alle ore 15:00. Il Como è reduce dal pesante successo contro la Juventus all’Allianz Stadium, ottenendo così il secondo risultato consecutivo dopo il pareggio contro il Milan ed è ormai sempre più lanciato verso un piazzamento europeo, con il quarto posto distante 5 punti. Al Sinigaglia arriva però un Lecce reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter, ma che nell’ultimo periodo ha sorpreso in più di un’occasione. Alle 18:00 Verona-Napoli. Il Verona è sempre più fanalino di coda, seppur a pari merito con il Pisa, e lo scorso weekend ha incassato un netto 3-0 sul campo del Sassuolo, concludendo la gara anche in 10 uomini. Sembrerebbe non esserci storia, almeno sulla carta, contro un Napoli reduce dalla discussa sconfitta di Bergamo, desideroso di riscatto e che necessita di punti per difendere la qualificazione alla prossima Champions League dalle inseguitrici, Roma in primis. Alle 20:45 Inter-Genoa. I nerazzurri devono lasciarsi alle spalle una settimana che ha sì visto il trionfo a Lecce, con tanto di allungo su Milan e Napoli, ma anche soprattutto l’eliminazione dalla Champions League per opera del Bodo Glimt, un risultato, almeno in Europa, deludente in relazione al valore della squadra e alle aspettative. Per dare seguito a quello che invece è un gran percorso in campionato e arrivare al derby del’8 marzo con un distacco invariato, occorre avere la meglio su un Genoa reduce dalla vittoria rotonda contro il Torino e che gode di un buon momento di forma.

La domenica si apre con Cremonese-Milan. I rossoneri vengono dalla inaspettata sconfitta interna contro il Parma, giunta per di più nel finale su una rete che ha destato più di qualche polemica, alimentando uno stato di nervosismo in casa Milan, che vede allontanarsi le speranze di tenere aperti fino alla fine i giochi per la corsa scudetto. Per tenere accesa la fiamma della speranza e poi provare a riaprire tutto nel derby contro l’Inter, è categorica la vittoria contro la Cremonese, che all’andata ha segnato il primo ko stagionale per gli uomini di Allegri, ma che ora vive una fase ben diversa, come dimostra anche la sconfitta per 3-0 contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. Alle 15:00 è il momento di Sassuolo-Atalanta. Gli uomini di Grosso vengono dal 3-0 contro il Verona, mantenendo una sicura posizione di metà classifica, che permette ai neroverdi di giocare con serenità ma onorando comunque la parte finale di campionato, per di più con ottimi risultati e bel gioco. Ambizioni diverse per l’Atalanta di Palladino, reduce dalla pesante vittoria contro il Napoli e soprattutto dalla pazza rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions League, accedendo così agli ottavi e certificando un momento di pura crescita, che i nerazzurri vogliono coronare con un piazzamento europeo anche per la prossima stagione.

Alle 18:00 Torino-Lazio. I granata vengono dal pesante 3-0 incassato ad opera del Genoa, con il secondo tempo giocato anche dieci uomini. Il tutto è stato decisivo per Marco Baroni che è stato poi esonerato, terminando così per il secondo anno di fila un campionato a pochi mesi dal termine, dopo quello con la Lazio lo scorso anno. Ed è proprio contro i biancocelesti, reduci dal pareggio contro il Cagliari, che i granata, ora guidati da D’Aversa, dovranno tirare fuori l’orgoglio per provare a raddrizzare una classifica poco rassicurante. Il posticipo della domenica è Roma-Juventus, big match di giornata. Grazie al 3-0 contro la Cremonese i giallorossi sono ora soli al quarto posto e a pari punti con il Napoli terzo, e nello scontro diretto contro la Juve dell’ex Luciano Spalletti, cercano la prima vittoria in campionato contro una big, che, oltre a sfar fare un grande salto in classifica, darebbe una grande consapevolezza agli uomini di Gasperini. Dall’altra parte si presenta una Juventus reduce da una settimana horror, con la sconfitta con il Como, ora a pochi punti, e l’eliminazione in Champions League contro il Galatasaray, arrivata ai supplementari dopo la rimonta dei 90 minuti. Per non lasciare andare le speranze di giocare la prossima Champions League, la sfida rappresenta un vero e proprio dentro o fuori.

Lunedì alle 18:30 è in programma Pisa-Bologna. I toscani vengono dalla sconfitta di misura nel derby contro la Fiorentina e sono chiamati al compito arduo di portare a casa almeno un pareggio nella sfida casalinga contro il Bologna, a sua volta reduce dalla vittoria di misura contro l’Udinese. Il Monday night è Udinese-Fiorentina. Grazie ai due successi contro Como e Pisa la Viola inizia forse a ‘’ respirare’’ trovandosi ora al quart’ultimo posto, seppure a pari merito con il Lecce. Nel match contro l’Udinese, reduce dalla sconfitta di Bologna, l’obbligo di dare continuità e fare un vero e proprio scatto verso la salvezza.