Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Il Sudafrica sorprende la Corea del Sud: Messico perfetto

Broos vola ai sedicesimi grazie a Maseko, Aguirre chiude a punteggio pieno con il 3-0 sulla Repubblica Ceca

Giu 25, 20262 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Il girone A dei Mondiali 2026 emette i suoi verdetti. Il Messico conclude la prima fase con un percorso impeccabile, superando 3-0 la Repubblica Ceca e chiudendo al primo posto con nove punti. Alle sue spalle arriva la grande sorpresa del raggruppamento: il Sudafrica, che supera 1-0 la Corea del Sud grazie alla rete di Maseko e conquista una storica qualificazione ai sedicesimi di finale. I sudcoreani, invece, terminano terzi e attendono di conoscere il proprio destino nella graduatoria delle migliori terze.

Sudafrica, impresa firmata Maseko: Corea del Sud ko

Dopo il pesante debutto contro il Messico, segnato anche da due espulsioni, il Sudafrica completa una rimonta inattesa nel girone e centra la qualificazione con una vittoria di grande sacrificio. L’avvio sorride alla Corea del Sud, vicina al vantaggio già al 2′ con il colpo di testa di Kim e ancora pericolosa con Lee Kang-In, che sfiora il palo.

La formazione di Hugo Broos, però, cresce con il passare dei minuti e costruisce le occasioni migliori in contropiede. Alla mezz’ora Mbatha e Makgopa trovano sulla loro strada gli straordinari interventi di Kim Seung-Gyu, decisivo nel mantenere il risultato in equilibrio.

Nella ripresa la Corea perde brillantezza nella gestione del possesso e al 63′ viene punita. Maseko sfrutta una rapida ripartenza, supera la difesa asiatica e firma l’1-0 che decide l’incontro. Nel finale il Sudafrica difende con ordine il prezioso vantaggio e conquista il secondo posto con 4 punti, guadagnandosi la sfida contro il Canada nei sedicesimi di finale. La Corea del Sud resta a quota tre e spera di rientrare tra le migliori terze grazie a una differenza reti favorevole.

Messico dominante: Repubblica Ceca battuta e primo posto blindato

Percorso netto per il Messico, che chiude il girone con tre vittorie su tre, sei reti realizzate e nessun gol incassato. Contro la Repubblica Ceca il primo tempo scorre su ritmi contenuti, con gli europei più intraprendenti nelle battute iniziali. Visinsky colpisce il palo dopo pochi minuti, mentre Sadilek non trova la porta da buona posizione. La squadra di Javier Aguirre, invece, fatica a costruire gioco e si affida soprattutto alle accelerazioni di Quinones.

La svolta arriva nella ripresa. Al 55′ Chavez Garcia rompe l’equilibrio con una giocata personale e un tocco morbido che supera Kovar. Sei minuti più tardi il Messico raddoppia: dopo un’uscita imprecisa del portiere ceco, il pallone resta in area e Quinones firma il 2-0 da pochi passi.

Nel finale spazio anche alla passerella per Guillermo Ochoa, accolto dall’ovazione del pubblico al suo sesto Mondiale con la nazionale messicana. In pieno recupero arriva anche il sigillo di Fidalgo, che fissa il risultato sul 3-0 e certifica il dominio della selezione di Aguirre. Grande delusione, invece, per la Repubblica Ceca, ultima nel girone con un solo punto.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Brasile agli ottavi da primo: Scozia ko 3-0, il Marocco chiude secondo

Giu 25, 2026

Svizzera tris e primato, Canada avanti. Bosnia verso il ripescaggio

Giu 25, 2026

Frenata Inghilterra, solo 0-0 col Ghana. Croazia ancora in corsa

Giu 24, 2026