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Mondiali 2026

Il tabellone dei sedicesimi del Mondiale 2026: calendario e sfide

Definite le 32 qualificate alla fase a eliminazione diretta. Tra sorprese, esclusioni eccellenti e un grande exploit delle nazionali africane, il Mondiale entra nella sua fase decisiva.

Giu 28, 20261 Lettura

Archiviata la fase a gironi, i Mondiali 2026 entrano nel vivo con il tabellone dei sedicesimi di finale ormai definito. Sono 32 le nazionali che proseguiranno la corsa al titolo iridato, al termine di una prima fase ricca di colpi di scena. Tra le sorprese spiccano la storica qualificazione di Capo Verde, il Paese più piccolo di sempre ad approdare alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale, e quella del Sudafrica, oltre allo straordinario rendimento delle rappresentative africane, capaci di portare nove nazionali ai sedicesimi. Non sono invece mancate le eliminazioni illustri, con l’Uruguay di Marcelo Bielsa tra le grandi deluse della competizione.

Il calendario completo dei sedicesimi di finale

La fase a eliminazione diretta prenderà il via il 28 giugno e si concluderà il 4 luglio, con sedici sfide che decreteranno le qualificate agli ottavi di finale.

  • 28 giugno, ore 21:00Sudafrica-Canada
  • 29 giugno, ore 19:00Brasile-Giappone
  • 29 giugno, ore 22:30Germania-Paraguay
  • 30 giugno, ore 03:00Olanda-Marocco
  • 30 giugno, ore 19:00Costa d’Avorio-Norvegia
  • 30 giugno, ore 23:00Francia-Svezia
  • 1 luglio, ore 03:00Messico-Ecuador
  • 1 luglio, ore 18:00Inghilterra-Congo
  • 1 luglio, ore 22:00Belgio-Senegal
  • 2 luglio, ore 03:00Stati Uniti-Bosnia
  • 2 luglio, ore 21:00Spagna-Austria
  • 3 luglio, ore 01:00Portogallo-Croazia
  • 3 luglio, ore 05:00Svizzera-Algeria
  • 3 luglio, ore 20:00Australia-Egitto
  • 4 luglio, ore 00:00Argentina-Capo Verde
  • 4 luglio, ore 03:30Colombia-Ghana

Le sfide più attese della fase a eliminazione diretta

Il tabellone propone incroci di altissimo livello già al primo turno. Riflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti, chiamato a superare il Giappone, mentre la Spagna sfiderà un’Austria capace di conquistare la qualificazione in extremis. Grande interesse anche per Portogallo-Croazia, confronto tra due nazionali ricche di talento ed esperienza internazionale.

Occhi puntati anche sull’Argentina, che dopo aver chiuso il proprio girone a punteggio pieno affronterà la sorprendente Capo Verde, autentica rivelazione del torneo. Il Belgio se la vedrà con il Senegal, mentre l’Inghilterra affronterà il Congo, una delle squadre che hanno maggiormente impressionato nella fase a gironi.

Con il quadro completo delle qualificate e un tabellone ricco di sfide equilibrate, il Mondiale entra nella fase più spettacolare, dove ogni partita diventa decisiva e un solo errore può significare l’eliminazione.

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Redazione

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