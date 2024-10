Inter, allarme difesa: in campionato troppi gol subiti

In questo scorcio iniziale di stagione è principalmente un dato ad allarmare l’ambiente interista: la squadra di Simone Inzaghi, dopo sole sei giornate di campionato, ha già incassato sette reti, mantenendo inviolata la propria porta soltanto nei match casalinghi contro Lecce e Atalanta. Una statistica che rivela una netta controtendenza rispetto allo scorso campionato, nel quale i nerazzurri sembravano letteralmente impenetrabili dal punto di vista difensivo: per arrivare a subire i sette gol che l’Inter ha già concesso in questo torneo, l’anno scorso si dovette “attendere” novembre inoltrato.

Diverse le cause dietro questo avvio di stagione decisamente più “allegro” in termini difensivi. Innanzitutto, la condizione fisica precaria di alcuni elementi del reparto come Pavard, ma anche di centrocampisti come Mkhitaryan, fondamentali nel garantire, nelle giornate migliori, equilibrio a tutto l’ecosistema nerazzurro.

In alcune circostanze, come nella partita di Genova, l’Inter ha pagato errori individuali (Bisseck il colpevole in quella circostanza). Altre volte, nell’ultima gara a Udine, è stata l’intera fase difensiva a traballare in alcuni frangenti a causa di rilassamenti collettivi. Esempio emblematico è il gol del momentaneo 1-1 realizzato dai friulani, nel quale a Zemura viene concesso tempo e spazio sull’esterno per crossare in libertà e Bisseck è in netto ritardo su Kabasele che colpisce di testa. E anche sul gol del 2-3 di Lucca che ha riaperto i giochi nel finale c’è uno sbandamento che coinvolge più uomini, dalla posizione errata di Calhanoglu alla lentezza di De Vrij nel recupero. L’attenzione difensiva si è mostrata costante nell’arco dei 90’ della stessa partita soltanto nell’impegno più complicato, nella trasferta in Champions League contro il Manchester City.

Il quesito sorge a questo punto spontaneo: si tratta soltanto di un momento di calo, nel quale si mescolano condizione fisica approssimativa e qualche svarione mentale di troppo, oppure la squadra ha un po’ smarrito la fame che la condusse a cannibalizzare il campionato l’anno scorso? Nell’augurarsi che sia la prima ipotesi a prevalere, Inzaghi guarda anche alle forze fresche, come il nuovo innesto Palacios che fin qui non ha giocato neanche un minuto. Il giovane argentino proveniente dal Talleres potrebbe rivelarsi una ventata di freschezza utile da inserire nel sistema nerazzurro in corso d’opera.

Per il resto, la crescita nella forma fisica di alcuni elementi chiave dello scacchiere interista dovrebbe ragionevolmente portare ad un miglioramento dello score alla voce reti subite. Prima della sosta, i test a San Siro contro Stella Rossa in Champions League e Torino in campionato ci diranno qualcosa di più sui progressi nerazzurri.