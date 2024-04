La Roma sfiderà il Leverkusen, per l’Atalanta c’è il Marsiglia

OLYMPIQUE MARSIGLIA- BENFICA 5-2 dopo i calci di rigore

Olympique Marsiglia avanti, Benfica fuori. La partita è stata molto tirata, tanto che per deciderne le sorti sono stati necessari i calci di rigore dove i lusitani hanno fallito per ben due volte con Di Maria e Antonio Silva mentre i transalpini sono stati implacabili fissando il punteggio finale sul 5-2. Il Benfica parte dal 2-1 a favore ottenuto all’andata sul campo amico. Al 4′ il Benfica ci prova con Neres ma il suo tiro è respinto. I francesi replicano al 7′ con Ndiaye che raccoglie un assist di Ounahi ma non riesce a superare Trubin. I transalpini restano in zona d’attacco e cercano di colpire anche all’ 8′ con Veretout che , su assist di Aubameyang, si vede però respingere il tiro. Al 16′ i padroni di casa provano ancora a pungere con un colpo di testa di Mbemba su cross di Veretout che termina a lato. Marsiglia molto determinato e deciso a riaprire il discorso qualificazione. Al 16′ il Benfica replica con un tiro alto di Rafa su assist di Neres. Il Marsiglia , però, insiste e al 22′ Veretout ci prova dal limite spedendo però fuori misura. Transalpini più propositivi dei lusitani a metà della prima frazione. Due minuti dopo i francesi ci riprovano, ancora dal limite, con Aubameyang ma , anche questa volta, la mira non è delle migliori. Al 44′ Aubameyang riceve da Veretout ma spara a lato. Il primo tempo si chiude a reti bianche ma con un Marsiglia che, in virtù delle molte maggiori occasioni create, meriterebbe forse il vantaggio. Al 1′ della ripresa Aubameyang ci prova su assist di Ounahi ma il suo tiro è respinto. Stesso discorso per una conclusione di Ndiaye due minuti dopo su suggerimento di Kondogbia. Proprio quest’ultimo, al 12′, ha una buona intuizione ma conclude alto. Un minuto dopo si vede il Benfica con l’ex Juventus Di Maria che riceve da Neres ma si vede respingere la sfera da Pau Lopez. Subito dopo, sempre su suggerimento di Neres, è Aursnes a concludere fuori misura. Benfica in crescita dopo avere molto subito dai padroni di casa nel corso della prima frazione. Al 15′ il Marsiglia riprende l’offensiva con Harit che però , su assist di Moumbagna, non riesce a sorprendere Trubin. Subito dopo arriva una respinta anche su un tiro di Veretout. Al 16′ quest’ultimo calcia una punizione su cui Balerdi si avventa di testa senza riuscire però a trovare il bersaglio. Dopo una fiammata dei lusitani, il Marsiglia pare riprendere il controllo delle operazioni. Al 24′ Moumbagna ci prova su cross di Luis Henrique ma si vede respingere il tiro.

Al 24′ Kondogbia riceve da Veretout ma non riesce a superare Trubin. Al 29′ il Benfica cerca di reagire con Rafa che riceve da Joao Mario ma non impensierisce Pau Lopez. Subito dopo l’estremo difensore dei francesi interviene per sventare anche un tiro di Di Maria. Proprio mentre il Benfica sta per riprendersi il Marsiglia affonda la lama con un’incornata di Moumbagna al 34′ su cross di Aubameyang. Al 36′ il Benfica tenta subito di rispondere con un tiro dal limite di Kokcu su assist di Rafa che però si spegne a lato. Al 40′ Correa, per poco, non fa raddoppiare i transalpini concludendo fuori misura su assist di Luis Henrique. Al 42′ un colpo di testa di Di Maria non ha esiti apprezzabili finendo centralmente su Pau Lopez. I tempi regolamentari si chiudono con i francesi avanti per 1-0 e, per decidere la qualificazione, si rendono necessari i tempi supplementari. Al 4′ del primo tempo supplementare Otamendi ci prova di testa per il Benfica ma si vede respingere la sfera. Non meglio va all’8′ a Di Maria che, sempre di testa e questa volta su suggerimento di Joao Mario, non riesce a infilare la porta francese. Benfica molto propositivo in avvio del supplemento della gara. All’11’ i francesci rispondono con un tiro a lato di Aubameyang. Al 3′ del secondo tempo supplementare il Benfica va a un soffio dal pareggio con Cabral ma Pau Lopez fa buona guardia. Al 5′ il Marsiglia risponde con Aubameyang che riceve da Veretout ma calcia a lato. Anche il secondo tempo supplementare non scioglie il dubbio sulla qualificazione e rende necessaria la lotteria dei rigori. Al Marsiglia riesce tutto bene con le esecuzioni a bersaglio di Correa, Kondogbia, Balerdi e Luis Henrique, il Benfica , invece, va a segno solo con Kokcu e Otamenti ma fallisce con Di Maria che calcia sul palo e Antonio Silva che si fa parare da Pau Lopez l’esecuzione. Marsiglia in semifinale dove troverà l’Atalanta.

WEST HAM – BAYER LEVERKUSEN 1-1

Dall’illusione di riaprire la qualificazione al risveglio dell’eliminazione. Il West Ham non riesce a imporre la sua legge al Bayer Leverkusen pareggiando per 1-1. Sono così i teutonici ad andare in semifinale per effetto del 2-0 ottenuto all’andata sul campo amico. Al 2′ i padroni di casa ci provano con un tiro dal limite di Bowen respinto. All”11′ i tedeschi ci provano con Tella che riceve da Palacios, Fabianski è però attento. Al 13′ gli inglesi replicano e lo fanno nel modo migliore con la rete del vantaggio che giunge con un’incornata di Michail Antonio su cross di Bowen. Svantaggio dimezzato , quindi, per gli inglesi che credono nella possibilità di ribaltare il verdetto sfavorevole dell’andata. Al 19′ Kudus potrebbe raddoppiare ma Kovar non si lascia sorprendere. Al 22′ Michail Antonio, di testa, prova il bis su cross di Prowse ma il portiere tedesco fa ancora buona guardia. Al 25′ è Bowen a riprovarci su assist di Kudus. Il West Ham fa la partita galvanizzato dal vantaggio. Un minuto dopo Alvarez riceve ancora da Kudus, molto attivo in fase di rifinitura, ma calcia alto. Al 40′ Michail Antonio riceve da Cresswell e prova il raddoppio con un colpo di testa che però è respinto. Anche Bowen, con identica dinamica, ci prova al 43′ su cross di Kudus ma non centra lo specchio della porta. Un minuto dopo è Alvarez a tentare il raddoppio ma anche il suo tiro è respinto. West Ham padrone dell’iniziativa. Al 43′ Coufal riceve da Michail Antonio e impegna Kovar. Il primo tempo va in archivio con gli inglesi avanti di misura ma con molte occasioni per rendere più ampio il loro bottino e invertire la rotta a loro favore nel discorso qualificazione.

Al 6′ della ripresa i teutonici sfiorano il pareggio con Wirtz che riceve da Frimpong ma conclude fuori misura. Il West Ham risponde con un tiro a lato di Bowen al 15′. Regna l’equilibrio nei primi minuti della ripresa con i padroni di casa decisi a riaprire il discorso qualificazione e i tedeschi a cercare di proteggere il vantaggio acquisito nella gara d’andata. Al 22′ il Bayer ci prova con Tah su azione di mischia ma la palla termina a lato. Al 30′ i tedeschi provano a pungere con Adli che riceve da Boniface ma si vede respingere il tiro. Sempre lui ci riprova, questa volta su suggerimento di Palacios, poco dopo ma anche in quest’occasione si vede ribattere la conclusione. Al 34′ Kovar respinge un tentativo dal limite di Kudus che sarebbe potuto valere il raddoppio dei padroni di casa. Al 36′ i tedeschi cercano ancora di sfondare con Wirtz che riceve da Adli ma trova Fabianski pronto alla respinta. Al 38′ Bayer ancora insidioso con un tiro alto di Frimpong. L’offensiva teutonica è premiata al minuto 44 dal gol del pareggio grazie a un tiro dal limite di Frimpong. Al 46′ il West Ham prova a riportarsi avanti con un’incornata di Soucek su cross di Prowse ma il tiro è parato da Kovar. Al 48′ il Bayer sfiora il vantaggio con Boniface. Al 50′ vi è l’ultimo sussulto del West Ham con Johnson su invito di Prowse ma il tiro è a lato. Il Bayer Leverkusen vola in semifinale.