Liga: Colpi Champions per Atletico e Girona. Retrocede l’Almeria

Primo verdetto ne LaLiga. All’approssimarsi della linea del traguardo, distante appena 6 curve, la Primera División emette il primo verdetto. Almería retrocesso matematicamente. Era ormai, come venivamo dicendo da mesi, una sorta di segreto di pulcinella. Tutti lo sapevano, anche se per bollinarlo bisognava attendere l’ufficialità sotto forma di matematica. La retrocessione in segunda per la formazione andalusa, bella città di mare quasi totalmente ignorata dai turisti, è giunta ad opera del Getafe, che al Juegos Mediterraneos la sconfigge con il risultato di 1-3. Greenwood porta avanti gli azulónes al 27’. Lozano raggiunge la parità per una formazione che non ha mai smesso di lottare per tutta la durata di un campionato disgraziato. Ma come sempre in questa stagione, il solo coraggio, abnegazione e rispetto per la competizione sportiva, merce rara in questa Liga a ben altre latitudini, non sono stati sufficienti. E così, ancora Greenwood riporta avanti il Getafe, per poi chiudere i conti con Mata al 61’. L’Almería lascia la Liga dopo due sole stagioni nella massima divisione. Ma si congeda con onore, meritando il rispetto e gli applausi di tutto il calcio spagnolo e dei suoi addetti ai lavori. Una squadra che non ha mai mollato nonostante le avversità, la crisi di risultati, ruberie scandalose e una sorte che non ha mai sorriso alla formazione andalusa. Hasta pronto Almería!

L’Alavés batte 3 a 0 il Celta e si assicura una buona fetta di salvezza. In uno scontro valevole per la zona calda della classifica, il Celta ci lascia le penne e rimane a tiro della terzultima, il Cadice, in campo oggi alle 14:00 contro il Mallorca. Gara senza storia quella di Mendizorrotza, con i padroni di casa meritevolmente vittoriosi. Simeone, Guridi, Benavídez, sono stati i marcatori della sfida.

Il Girona fa il suo e costringe il Las Palmas alla sesta sconfitta consecutiva, il cui crollo ora appare senza fine. Los girundenses riconquistano il secondo posto in classifica in attesa dell’incontro di lunedì tra il Barça e il Valencia, che precede lo scontro diretto fratricida tra Girona e Barcelona in programma il 5 di maggio. Le reti della vittoria sono state realizzate da David López e Dovbyk, una per tempo.

Lo scontro diretto per la quarta piazza, tra Atletico e Athletic Bilbao viene vinto dai colchoneros, che battono i baschi con il risultato di 3-1. Al Metropolitano va in scena una gara combattuta e difficile. Va avanti l’Atletico con De Paul al 15’, ma l’Athletic non molla e raggiunge il pareggio con Nico Williams in apertura di ripresa. Correa al 52’ rompe l’equilibrio a favore dei padroni di casa. L’autorete di Unai Simón, all’80’, spariglia definitivamente le carte, spalancando le porte della vittoria all’Atletico. Giuseppe Ortu Ser