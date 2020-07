Liga: Al Real basta Ramos, il Barça cala il poker! Campionato ancora vivo

Il VAR nuovamente protagonista dell’ennesima vittoria del Real Madrid con Aiuto. Se Robert Moore aveva diretto Invito a Cena con Delitto (Murder by Death nel suo titolo originale), il VAR è stato dietro la macchina da presa del nuovo capitolo di Invito a Giocare con Delitto, nuovo episodio della celebre saga con protagonista la formazione di Florentino Perez, vero Deus ex Machina di questa stagione di Liga. Se nel film del 1976 ad essere stato assassinato fu il «bel weekend» come disse Sidney Wang, alias Peter Sellers, al «figlio adottato numero 3» Willie Wang, in questa circostanza e in tutta la Liga dalla sua ripartenza, ad esser stato assassinato è stato lo sport e il calcio nella sua interezza.

Detto questo, il Real Madrid ha vinto su rigore trasformato da Sergio Ramos per un fallo (pestone) ai danni di Marcelo. Ma lo stesso Ramos è stato protagonista nell’area del Madrid di un identico fallo commesso dallo stesso numero 4 ai danni di Raul Garcia. In questo caso, come in molte altre partite precedenti, nulla è stato fatto. L’arbitro non ha visto, il VAR non è intervenuto. Al termine dell’incontro Munain ha rilasciato dichiarazioni di fuoco mettendo in evidenza la parzialità del mezzo tecnologico ogni qualvolta giocano i blancos, mentre Ramos ha ammesso di avere commesso fallo, anche se ha aggiunto, con una curiosa excusatio non petita, accusatio manifesta, che non stanno vincendo la Liga grazie agli arbitri.

L’Espanyol perde in casa anche con il Leganés nella sfida tra ultime della classe (ultima contro punultima) dicendo addio alle residue, flebili speranze di salvezza. Non c’è ancora la matematica, ma è davvero ormai tutto deciso. La rete della condanna dei pericos è di Jonathan Silva al 53’. Gli uomini di Rufete hanno terminato la loro gara in 10 per l’espulsione di Jonathan Calleri all’88’. Intanto da Vitoria ci giunge notizia dell’esonero del tecnico dell’Alavés Garritano. La sconfitta contro il Valladolid, quinta consecutiva, ha colmato la pazienza di Josean Querejeta. Ancora non è stato comunicato il sostituto. Vi daremo ulteriori notizie non appena ci saranno novità in tal senso.

Il Barça ritrova il sorriso, la serenità, la vittoria e Griezmann a Vila Real. 4-1 a l’Estadio de la Ceramica per le reti di Pau Torres (autorete su tentativo di anticipo su Griezmann), Gerard Moreno, Suarez, Griezmann e Ansu Fati. La formazione blaugrana rimane a -4 dai blancos, ma ritrova un giocatore fondamentale come il francese per il suo schieramento e il futuro cammino in Champions. Antoine ha partecipato attivamente al gioco, ha scambiato, si è fatto trovare e, sopratutto, ha realizzato una rete importantissima quanto bellissima per lui e la sua squadra. Una ottima iniezione di fiducia per il ragazzo il cui caso era scoppiato nell’ultima settimana dovuto al suo scarso utilizzo sia contro il Celta (ingresso in campo all’81’) che contro l’Atleti dove è entrato al 90’. Questa prestazione è certamente la migliore notizia per lui e tutto l’ambiente blaugrana.