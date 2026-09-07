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MONACO, MONACO - SEPTEMBER 19: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between AS Monaco and FC Barcelona at Stade Louis II on September 19, 2024 in Monaco, Monaco. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Barça, altro show: 5-0 al Valencia. Alavés secondo con Boyé protagonista

Set 7, 20263 Lettura

Poche sorprese e la consueta valanga di goal nella seconda parte del turno. Una giornata dominata dal fuoco offensivo del Barcellona e dall’esplosione di Lucas Boyé. Nella quarta giornata di LaLiga EA Sports, il Barça ha dilagato 5-0 a Valencia consolidando la vetta a punteggio pieno, l’Alavés ha firmato un 5-2 spettacolare contro l’Osasuna salendo al secondo posto. Pareggi tra Malaga e Levante, Espanyol e Siviglia.

Valencia 0-5 Barcelona

Al Mestalla il Barça di Hansi Flick rifila una secca manita ai padroni di casa. I blaugrana hanno prodotto una prestazione di altissimo livello, dominando possesso (oltre il 70%) e occasioni (xG intorno ai 4 contro meno di 1), e hanno chiuso con il terzo pokerissimo in quattro partite. Lamine Yamal, al ritorno al goal da campione del mondo, ha aperto e chiuso la goleada (6’ e 84’), un eccellente Fermín López ha segnato al 22’ e servito due assist, Raphinha ha firmato il 3-0 al 50’ e Pedri ha messo il quarto al 79’. Yamal ha sbloccato la gara con un sinistro spettacolare, a fil di traversa, dopo un lancio di Fermín; il raddoppio dello stesso Fermín è arrivato su azione di Anthony Gordon. Nella ripresa i catalani hanno continuato a dilagare. Da segnalare per i blaugrana anche il debutto per il neoacquisto Gabriel Jesus, entrato dalla panchina a risultato ampiamente acquisito. Il Barça resta l’unica squadra imbattuta e a punteggio pieno (12 punti), con 17 gol segnati in quattro giornate, e allunga su Real Madrid e Atlético. Il Valencia, invece, resta fanalino di coda con un solo punto.

Alavés 5-2 Osasuna

La seconda cinquina di giornata si registra nel pienone del Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, (quasi 19.000 spettatori, sold out), in cui i padroni di casa stravincono il derby vasco con gli avversari di Pamplona. Lucas Boyé è stato il grande protagonista con una tripletta (27’, 51’ e 68’), Mariano Díaz ha segnato al 36’ e Pablo Ibáñez ha chiuso i conti al 90’. Per l’Osasuna doppietta dell’ex Cagliati Ante Budimir (46’ e 64’ su rigore). I padroni di casa si erano portati sul 2-0, subiscono la reazione del centravanti croato, ma devono alfine inchinarsi di fronte allo strapotere di Boyè. Il terzo gol dell’argentino, di testa, è stato decisivo. L’Alavés sale a 10 punti e si issa temporaneamente al secondo posto, a due lunghezze dal Barça, davanti anche a Real Madrid e Betis. Un risultato storico per i blanquiazules di Quique Sánchez Flores, che mai si erano ritrovati così in alto in classifica all’inizio del campionato.

Málaga 0-0 Levante

Si chiude senza reti l’incontro tra Málaga e Levante. Poche emozioni e tanto equilibrio: le due squadre si dividono la posta e restano nella parte bassa della classifica. L’occasione principale per sbloccare il risultato è capitata sui piedi del centravanti andaluso Chupete al nono minuto; il rigore calciato si è però infranto sui guantoni dell’avverario. Protagonisti in positivo i due portieri, autori di parate fondamentali per proteggere il risultato. Il Málaga neopromosso continua a faticare in fase realizzativa, il Levante porta a casa un punto utile in trasferta.

Espanyol 1-1 Sevilla

Al RCDE Stadium il match serale si è chiuso con un rocambolesco 1-1. Gli ospiti, rimasti in 10 per l’espulsione di Sangante al 56’, riescono comunque a passare in vantaggio a 5’ dalla fine grazie a Stassin, abile a liberarsi al tiro in girata. Il profumo dell’impresa induce i ragazzi di Luis Garci a chiudersi a riccio nella propria area, favorendo gli assalti disperati dei catalani, che attaccano a testa bassa, colpiscono una traversa e a tempo quasi scaduto (98’ su 103’ finali) trovano il punto del pareggio con Marcos Fernandez. Nonostante la partita dominata, il pareggio sa di figuraccia evitata per l’Espanyol.

Classifica aggiornata: Barcelona in testa solitario a 12 punti, Alavés secondo a 10, poi Real Madrid e Real Betis a 9. Una giornata che ha confermato la forza distruttiva del Barça e la sorpresa positiva dell’Alavés, mentre le grandi di Madrid devono recuperare terreno. Lunedì si chiude la giornata con Getafe-Celta e Elche-Real Sociedad.

 

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