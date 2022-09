Ligue 1: Il Monaco batte il Lione, sorridono anche Lorient e Nizza. Ok PSG e OM

Dopo una tre giorni europea che in terra francese fra le tre competizioni ha visto giungere, tre vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta,nel weekend è tornata di scena la Ligue 1, con una settima di andata incandescente, dove ad aprire i battenti del weekend è il vibrante match tra Lens e Troyes, gara archivia con il risultato di 1-0 in favore del team padrone di casa, che grazie ad una rete di Danso, conquista tre punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 17 punti restando a sole due lunghezze dal duo in fuga composto da PSG e Marsiglia. Dopo la brillante vittoria ottenuta in Champions League, in cui ha saputo imporsi per 2-1 sulla Juventus, il PSG si ripete anche in campionato dove sia pure di misura, grazie ad una rete di Neymar, riesce ad imporsi per 1-0 sul Brest, toccando quota 19 punti,in compagnia però del Marsiglia.

Il team guidato da Tudor,dopo la sconfitta per 2-0 rimediata a Londra in casa del Tottenham in Champions League, in campionato sfrutta bene il fattore campo e grazie alle reti Sanchez(visto il rendimento in tanti a Milano si chiedono ancora il perché sia stato ceduto) e Gigot, supera per 2-1 il Lilla, toccando a sua volta quota 19 punti, cancellando cosi almeno in parte l’amaro esordio in Champions. Si muove in chiave europea il Lorient che tra le mura amiche riesce ad imporsi non senza fatica 3-2 sul Nantes, toccando quota 16 punti ed entrando nella zona europea della classifica. Discorso diverso per il club della Bretagna reduce dal successo per 2-1 ottenuto contro l’Olympiacos nella prima giornata di Europa League, paga dazio dovuto all’eccessiva stanchezza,accumulata in Europa.

Si muove e lo fa pesantemente il Rennes, il team della Bretagna dopo la vittoria ottenuta in Europa League in casa dell’AEK Larnaca, si ripete anche in campionato dove tra le mura amiche liquida la pratica Auxerre con un pesante 5-0, che consente al team della Bretagna di volare a quota 11 punti ed accorciare il distacco dalla zona europea. Successo importantissimo per il Tolosa, la matricola proveniente dall’Occitania supera per 1-0 il Reims, toccando quota 8 punti e compiendo un bel passettino verso la salvezza. Dopo un avvio di stagione disastroso l’Angers imponendosi per 2-1 sul Montpellier, centra la prima vittoria stagionale che gli consente di toccare quota 5 punti e cominciare a muoversi in chiave salvezza. Discorso diverso per l’Ajaccio, il club della Corsica pur giocando in casa viene superato per 1-0 dal Nizza, restando cosi fermo a quota 1 conquistato, discorso diverso per il team della Costa azzurra che al successo in campionato,aggiunge il pari per 1-1 con il Colonia in Conference League.

Il solo ed unico 0-0 di giornata, giunge al termine del match tra Strasburgo e Clermont, risultato che regala ad entrambe le formazioni un buon punto in classifica. A concludere la giornata è il big match tra Monacò e Lione, gara che poneva sul piatta tre punti pesantissimi per entrambe le formazioni, tanto da bloccarle entrambe facendo si che il primo tempo si chiuda con il risultato di 0-0. Nella ripresa la gara cambia volto, ed il Monacò tra il 55’ ed il 63’ si porta sul 2-0 grazie alle reti di Badiashile e Maripan, il Lione reagisce e con Ekambi all’81’ trova la rete del 2-1 che riapre il match, ma al triplice fischio i tre punti restano in terra monegasca consentendo al team del Principato di toccare quota 11 punti portandosi a due lunghezze dal Lione e dalla zona europea della classifica, trovando il secondo successo consecutivo dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in Europa League