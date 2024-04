Ligue 1: Poker PSG al Lione, vince il Nizza, pari Marsiglia

Archiviate le notti d’Europa, che hanno visto la Francia portare ben due formazioni in semifinale, il PSG incrocerà il Dortmund nelle semifinali di Champions, mentre il Marsiglia dovrà vedersela con l’insidiosa Atalanta in quelle di Europa League, nel weekend di prepotenza è tornata anche la Ligue1 che di fatto entra nel suo ultimo mese. Nessun problema per il PSG, la formazione parigina reduce dall’impresa compiuta a Barcellona, vola sulle ali dell’entusiasmo imponendosi con un sonoro 4-1 sul Lione, schizzando cosi a quota 66 punti ed a +11 sul Monacò tornato secondo in classifica. Dunque il tanto atteso sorpasso, si contretizza perché la formazione monegasca riesce ad imporsi per 2-0 nello scontro diretto contro il Brest, volando a quota 55 punti che gli consentono momentaneamente di scavalcare di due lunghezze il team della Bretagna, che ad ogni modo resta terzo con 53 punti. Ma della sconfitta del Brest, ne approfitta il Lilla che tra le mura amiche liquida con un secco 1-0 lo Strasburgo, toccando quota 52 punti che gli consentono di portarsi sulle ruote del Brest ed entrare nella scia del Monacò, andando cosi ad arroventare ancor di più la lotta per il secondo posto, visto che ormai il discorso scudetto è ampiamente archiviato.

In chiave europea si muove anche il Nizza, che tra le mura amiche liquida con un secco 3-0 il Lorient, volando a quota 47 punti e conquistando il quinto posto in classifica, che a fine stagione può significare accesso per la fase a gironi di Europa League. Non molla neanche il Lens, che tra le mura amiche supera per 1-0 il fanalino di coda Clermont, toccando quota 46 punti e portandosi ad una sola lunghezza dal Nizza, dunque anche la lotta per la conquista della fase a gironi di Europa League nell’ultimo mese di campionato, sarà abbastanza rovente. Chi prova ad accorciare sulla zona europea è il Rennes che in casa del Nantes riesce ad imporsi per 3-0, toccando quota 42 punti ed accorciando a sole 4 lunghezze il distacco dal Lens.

Chi paga dazio è il Marsiglia, che accusa le stanchezza per le energie profuse in Europa League, tanto da impattare per 2-2 in casa del Tolosa, toccando quota 40 punti ed accusando un distacco di ben 6 lunghezze dal Lens. Il pari va bene anche al Tolosa che ora con 37 punti è a sole tre lunghezze dalla salvezza matematica, stesso discorso per il Montpellier che imponendosi per 2-1 in casa di un Reims ormai salvo, tocca quota 36 punti portandosi a soli 4 dal mantenimento della categoria. In tale direzione prova a muoversi anche il Metz che imponendosi per 1-0 in casa del Le Havre nello scontro diretto, conquista tre punti pesantissimi, schizzando a quota 29, anche se lo stesso Le Havre ed il Lorient restano in scia.