Lookman sempre più lontano, l’Atalanta ha scelto il suo nuovo jolly

Ademola Lookman potrebbe prendere il volo per l’Inter da un momento all’altro. E l’Atalanta, nel caso di una sua partenza. non vuole farsi trovare impreparata. Il nome spuntato sull’agenda dei Percassi come alternativa è il macedone Eljif Elmas, gioiello dell’RB Lipsia, compagine di Bundesliga. Ivan Juric sembra stravedere per lui e avrà modo di vederlo ulteriormente all’opera nell’amichevole che i bergamaschi avranno proprio con i tedeschi sabato 2 agosto. Come riferisce Tutto Atalanta, “Elmas è visto come un profilo ideale per ridisegnare le fasce nerazzurre”. Serve alla compagine orobica un centrocampista in grado di esercitare un’efficace azione di spinta della manovra che non disdegni di mettere il naso nelle aree avversarie per cercare di affondare la lama. E. su questo piano, Elmas sembra la copia in cartacarbone di chi gli potrebbe lasciare il posto.

Cresciuto nelle file di Rabotniki e Stella Rossa, con i primi ha debuttato nel calcio professionistico totalizzando 44 presenze e andando a bersaglio in sette occasioni. L’esperienza gli ha spalancato le porte della Super Lig dove si è accasato ai turchi del Fenerbahce con relativo contorno di 34 presenze e quattro reti. Tanto gli è servito per riuscire a finire nell’orbita del calcio italiano con i colori del Napoli dove è sceso in campo 143 volte bucando le porte avversarie in quattordici occasioni e si è portato a casa anche scudetto e Coppa Italia. Dall’Italia ha poi preso l’aereo per approdare in terra teutonica con l’RB Lipsia con le sue sedici presenze. Il richiamo dell’Italia, però, è stato per lui più forte tanto da finire in prestito al Torino dove ha timbrato il cartellino tredici volte segnando quattro gol. E adesso, per lui, si profila la possibile terza esperienza nel mondo calcistico tricolore.

La sua quotazione di mercato oscilla tra i 17 e 18 milioni di Euro. Il Torino non lo ha dimenticato e, proprio come l’Atalanta, se ne vorrebbe assicurare le prestazioni. Elmas è anche peraltro un punto di forza della nazionale della Macedonia del Nord con 69 presenze e tredici reti. Uno dei suoi punti di forza è certamente la duttilità dal momento che può giocare in trequarti ma anche ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo e di ala a supporto dell’altrui offensiva o anche con iniziativa personale. “Non dimenticherò mai lo scudetto con il Napoli – è il contenuto di una sua intervista rilasciata non molto tempo fa – con il Lipsia sono però riuscito a diventare un calciatore più completo”. Musica dolce per le orecchie di un Juric che pare non vedere l’ora di averlo alla sua corte se Lookman dovesse essere sedotto dal nerazzurro della Madonnina.