Atalanta

Maldini, una dinastia nel calcio: oggi Daniel festeggia 24 anni

Il centrocampista atalantino raggiunge l’età della maturità per un calciatore. Grande qualità con i piedi, ma non ha ancora dimostrato il suo vero valore in campo

Ott 11, 20251 Lettura

Daniel Maldini oggi festeggia il suo 24° compleanno. Figlio di Paolo, ha iniziato le sue giovanili con il Milan per poi essere promosso in prima squadra. Dopo varie esperienze (Spezia, Empoli e Monza), si trasferisce a Bergamo sposando il progetto nerazzurro della ‘Dea’ dell’ormai ex tecnico Gasperini. Con l’arrivo di Ivan Jurić, il calciatore italiano ha collezionato in questo momento 6 presenze tra campionato e Champions, senza però realizzare marcature.

Daniel è terza generazione: il nonno Cesare, il padre Paolo, e adesso lui. Famiglia leggendaria per il Milan e per il calcio italiano. Ha un fratello maggiore, Christian, anch’egli calciatore nelle giovanili del Milan e in vari club, ma che non ha raggiunto la popolarità di Paolo o Cesare. Da bambino Daniel è stato mascotte al Milan in alcune occasioni. Per esempio, durante la festa per la Champions League del 2007 da parte del Milan, quando aveva circa 5 anni e mezzo. In quella occasione c’è un video che lo ritrae mentre tenta un’entrata in scivolata su Clarence Seedorf che controllava il pallone.

È cresciuto nelle giovanili del Milan sin da piccolo, passando per tutte le categorie, dai pulcini fino alla Primavera. Daniel ha dichiarato che uno dei suoi idoli è Ronaldinho.

Veste tutt’ora la maglia dell’Italia: il suo debutto in Nazionale ha un valore simbolico notevole perché con lui si realizzava ciò che poche famiglie nel calcio riescono a fare: tre generazioni che giocano per la Nazionale.

Portare il cognome Maldini comporta aspettative altissime. Daniel stesso ha dichiarato che “da me ci si aspetta sempre qualcosa in più … perché mi chiamo Maldini” e che, pur abituato, queste aspettative non siano mai delegabili.

Un momento emozionante: quando ha fatto il suo debutto in azzurro (Nazionale italiana), ha reso ancora più forte il senso di “famiglia”, con la presenza orgogliosa di Paolo e sua moglie Adriana. L’emozione di lui, dei genitori, è stata sottolineata in più articoli.

