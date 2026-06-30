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Mondiali 2026

Marocco agli ottavi: Olanda eliminata ai rigori, decisivo Saibari

Gli africani rimontano nel recupero con Diop dopo il vantaggio di Gakpo e conquistano la qualificazione dagli undici metri. Agli ottavi sfida contro il Canada.

Giu 30, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Gli africani rimontano nel recupero con Diop dopo il vantaggio di Gakpo e conquistano la qualificazione dagli undici metri. Agli ottavi sfida contro il CanadaIl Marocco conquista con carattere il pass per gli ottavi di finale superando l’Olanda ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi supplementari. La formazione guidata da Ouahbi evita l’eliminazione grazie al colpo di testa di Diop oltre il 90’, rispondendo al vantaggio firmato da Gakpo nella ripresa. Dal dischetto risultano decisivi gli errori degli olandesi e il penalty vincente di Saibari, che regala ai nordafricani la qualificazione e la sfida contro il Canada nel turno successivo.

L’avvio è equilibrato, ma con il passare dei minuti il Marocco prende campo e crea le prime vere occasioni. Al 20’ El Aynaoui costringe Verbruggen a un intervento decisivo con un colpo di testa su calcio d’angolo, mentre pochi istanti dopo il portiere olandese si supera ancora sulla conclusione dalla distanza di Hakimi. L’Olanda cresce nel finale di primo tempo e sfiora il vantaggio al 44’ con Van de Ven, il cui sinistro viene deviato sopra la traversa da Bounou. Dopo l’intervallo è ancora il Marocco a rendersi pericoloso: al 52’ Hakimi centra la traversa con una potente conclusione da posizione defilata. L’hydration break cambia però l’inerzia della gara. I cambi di Koeman producono subito effetti e Weghorst, appena entrato, rifinisce l’azione che porta Summerville a servire Gakpo per l’1-0. L’attaccante del Liverpool dedica il gol tra le lacrime, dopo aver scelto di restare con la squadra nonostante i recenti problemi familiari. Quando la qualificazione sembra ormai indirizzata verso gli Oranje, il Marocco trova il pareggio nei minuti di recupero: cross di Talbi e perfetto stacco di testa di Diop per l’1-1 che prolunga la sfida ai supplementari. Nell’extra time è ancora Verbruggen a tenere in vita l’Olanda con una grande parata su Rahimi. Ai calci di rigore prevalgono i marocchini: per gli Oranje risultano fatali gli errori di Kluivert, Timber e Summerville, mentre tra gli africani sbagliano El Aynaoui e Hakimi. A chiudere definitivamente i conti è Saibari, che trasforma il penalty decisivo e spedisce il Marocco agli ottavi di finale.

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Redazione

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