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Mondiali 2026

Mbappé trascina i Bleus, Svezia battuta 3-0. Francia agli ottavi

Doppietta del fuoriclasse francese e rete di Barcola: la nazionale di Deschamps domina la Svezia e si regala l’ottavo di finale contro il Paraguay.

Lug 1, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Francia conferma il proprio ruolo di favorita al Mondiale 2026 e supera con autorità la Svezia per 3-0, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale. A trascinare i Bleus è ancora una volta Kylian Mbappé, autore di una doppietta che gli permette di raggiungere Lionel Messi a quota sei reti nella competizione. In mezzo il sigillo di Bradley Barcola, al termine di una prestazione dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Didier Deschamps.

La Francia prende immediatamente il controllo del possesso, costringendo la Svezia nella propria metà campo. Dopo una prima fase di studio, i Bleus aumentano il ritmo e al 19’ Barcola conclude alto al termine di una rapida accelerazione sulla corsia sinistra. Un minuto più tardi Mbappé trova anche la via della rete, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

La pressione francese continua a crescere. Al 32’ Mbappé colpisce il palo da posizione ravvicinata, mentre pochi minuti più tardi è Michael Olise a sfiorare il vantaggio con una spettacolare rovesciata che termina di pochissimo a lato. Il meritato 1-0 arriva proprio allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di un corner battuto da Dembélé, Olise rifinisce per Mbappé che, con una finta elegante, supera Gyökeres e trafigge Zetterström con un destro preciso sul secondo palo.

L’avvio del secondo tempo chiude definitivamente i conti. Al 53’ un errore in impostazione di Lagerbielke favorisce la ripartenza dei Bleus: Olise conduce centralmente e serve in profondità Barcola, impeccabile nel controllo e nella conclusione che vale il 2-0.

La Francia continua a creare occasioni con estrema facilità e al 61’ è ancora Olise ad andare vicino al gol personale. Il talento del Bayern Monaco, però, preferisce vestire ancora i panni dell’uomo assist: al 74’ pesca Mbappé con un filtrante perfetto e il numero 10 francese non sbaglia davanti a Zetterström, firmando il definitivo 3-0 e la sua sesta rete nel torneo.

Nel finale Deschamps concede la meritata standing ovation a Mbappé e Olise, protagonisti assoluti di una prestazione di altissimo livello. La Francia vola così agli ottavi di finale con entusiasmo e convinzione, dove affronterà il Paraguay con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il titolo mondiale.

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Redazione

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