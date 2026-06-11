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Mondiali 2026

Mondiale 2026: favorite, outsider e chi può essere la vera sorpresa

l Mondiale 2026 prende il via tra grandi certezze e possibili colpi di scena: Spagna, Francia e Brasile guidano la corsa al titolo, ma diverse outsider sono pronte a sorprendere.

Giu 11, 20262 Lettura

Ci siamo, il Mondiali 2026 inizia oggi e il panorama internazionale appare più competitivo che mai. Le principali nazionali stanno completando il proprio percorso di crescita e, tra conferme e nuove ambizioni, iniziano a delinearsi le gerarchie in vista della rassegna che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Spagna, Francia e Brasile davanti a tutti

Nel gruppo delle grandi favorite trovano posto Spagna, Francia e Brasile. Le Furie Rosse arrivano all’appuntamento mondiale forti di una nuova generazione di talenti che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali.

La Francia continua invece a rappresentare una delle selezioni più complete al mondo, grazie a una rosa profonda e ricca di campioni in ogni reparto.

Accanto a loro non può mancare il Brasile. La Seleção di Carlo Ancelotti resta una delle nazionali più prestigiose della storia del calcio e dispone di qualità tecniche e individuali tali da renderla una candidata naturale alla conquista del titolo.

Argentina, Inghilterra e Portogallo tra le principali contendenti

Subito dietro il gruppo delle favorite si collocano Argentina, Inghilterra e Portogallo. L’Albiceleste punta a difendere il prestigio conquistato negli ultimi anni, mentre gli inglesi continuano a crescere grazie a una rosa giovane ma già estremamente competitiva.

Il Portogallo, dal canto suo, può contare su una generazione di alto profilo che gli consente di ambire concretamente alle fasi finali della competizione.

Germania, Olanda e Marocco nel ruolo di outsider

Tra le possibili sorprese figurano Germania, Paesi Bassi e Marocco. I tedeschi stanno attraversando una fase di ricostruzione ma conservano una tradizione vincente che impone sempre il massimo rispetto.

L’Olanda continua a essere una presenza costante nelle grandi manifestazioni internazionali, mentre il Marocco ha ormai dimostrato di poter competere stabilmente con le migliori nazionali del pianeta dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi tornei.

Le possibili guastafeste del torneo

Nella categoria delle squadre capaci di mettere in difficoltà chiunque trovano spazio Norvegia, Ecuador, Senegal e Costa d’Avorio.

Si tratta di nazionali in forte crescita, dotate di individualità importanti e di una struttura tecnica sempre più competitiva. Squadre che potrebbero diventare protagoniste inattese e incidere sugli equilibri del torneo.

Le protagoniste improbabili

Chiude la graduatoria il gruppo delle protagoniste improbabili, formato da Giappone, Belgio, Croazia, Uruguay e Turchia.

Pur disponendo di elementi di qualità e di una storia significativa nel calcio internazionale, queste selezioni sembrano partire leggermente indietro rispetto alle principali candidate al titolo.

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Redazione

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