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Mondiali 2026

Mondiali 2026: come funziona il nuovo format a 48 squadre

Scopri come cambia la Coppa del Mondo con il nuovo format Mondiali 2026: 48 squadre, nuovi gironi, qualificazioni e regolamento FIFA spiegati in modo semplice.

Mag 23, 20262 Lettura

I FIFA World Cup 2026 saranno completamente diversi rispetto al passato. Per la prima volta nella storia della competizione parteciperanno 48 nazionali, un cambiamento epocale voluto dalla FIFA per trasformare il torneo nel più grande evento calcistico mai organizzato.

Più squadre, più partite, più tifosi coinvolti e un format totalmente rinnovato. Ma come funzionano davvero i Mondiali 2026? Quanti saranno i gironi? E come si qualificano le squadre? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo regolamento FIFA in vista della prossima Coppa del Mondo.

Il nuovo format Mondiali 2026: la rivoluzione della FIFA

La grande novità è semplice: si passa da 32 a 48 squadre partecipanti.

Un cambiamento enorme che porterà:

  • più nazionali presenti;
  • più partite;
  • un torneo più lungo;
  • nuove fasi a eliminazione diretta.

La FIFA punta a rendere il Mondiale ancora più globale, dando spazio a federazioni che in passato avevano pochissime possibilità di qualificarsi.

Come saranno organizzati i gironi Mondiali 2026

Le 48 squadre verranno suddivise in 12 gironi da 4 nazionali ciascuno. Ogni squadra giocherà tre partite, esattamente come accadeva nelle precedenti edizioni:

  • vittoria = 3 punti;
  • pareggio = 1 punto;
  • sconfitta = 0 punti.

Chi passa il turno?

Si qualificheranno:

  • le prime due classificate di ogni girone;
  • le otto migliori terze.

In totale accederanno alla fase a eliminazione diretta 32 squadre.

La grande novità: arrivano i sedicesimi di finale. Con l’aumento delle squadre nasce anche un turno in più nella fase finale.

Il nuovo percorso sarà questo:

  • sedicesimi di finale;
  • ottavi;
  • quarti;
  • semifinali;
  • finale.

Il risultato? I Mondiali 2026 avranno ben 104 partite, contro le 64 viste in Qatar nel 2022.

Perché la FIFA ha cambiato il format

Dietro questa rivoluzione ci sono diversi motivi. Più rappresentanza internazionale: Africa, Asia e Nord America avranno più posti disponibili rispetto al passato. Questo permetterà a molte nazionali emergenti di partecipare finalmente a un Mondiale.

Più spettacolo e audience, più partite significano:

  • più ascolti televisivi;
  • maggior coinvolgimento globale;
  • maggior interesse commerciale.

I Mondiali 2026 saranno probabilmente la Coppa del Mondo più redditizia di sempre grazie a sponsor, diritti TV e marketing internazionale.

Come si qualificano le squadre ai Mondiali 2026

Anche il sistema di qualificazione cambia con il nuovo regolamento FIFA.

Ecco quanti posti avrà ogni continente:

Continente Posti
Europa 16
Africa 9
Asia 8
Sud America 6
Nord e Centro America 6
Oceania 1
Spareggi intercontinentali 2

L’Europa avrà quindi molte più possibilità rispetto alle precedenti edizioni.

Quanto dureranno i Mondiali 2026

Con 104 partite in calendario, il torneo sarà inevitabilmente più lungo.

La durata prevista è di circa 40 giorni, con incontri distribuiti tra:

  • Stati Uniti;
  • Canada;
  • Messico.

Le città ospitanti saranno numerose e coinvolgeranno alcuni degli stadi più moderni del mondo.

Mondiali 2026: il torneo più grande di sempre

Una cosa è certa: i Mondiali 2026 cambieranno definitivamente la storia della Coppa del Mondo. Mai prima d’ora il torneo aveva coinvolto così tante nazionali, città e tifosi. Il nuovo format a 48 squadre porterà più partite, più spettacolo e un livello di attenzione globale senza precedenti. E proprio per questo i Mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico si candidano a diventare il più grande evento calcistico di sempre.

FAQ – Mondiali 2026

Quante squadre partecipano ai Mondiali 2026?

Parteciperanno 48 nazionali.

Quanti saranno i gironi?

Ci saranno 12 gironi da 4 squadre.

Quante squadre passano il turno?

Le prime due di ogni girone e le 8 migliori terze.

Quante partite si giocheranno?

I Mondiali 2026 avranno 104 partite.

Dove si giocheranno i Mondiali 2026?

Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

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Redazione

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