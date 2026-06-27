Mondiali 2026, l’eliminazione di Bielsa non chiude l’era delle icone

L’eliminazione dell’Uruguay nel Mondiale 2026 ha lasciato un segno mediatico che, definire mediatico, è un tantino esagerato. La compagine sudamericana ha scritto il proprio nome nei libri del calcio che risiedono sul Monte Olimpo e difatti il capro espiatorio ha un identikit preciso ed all’appello risponde in un modo limpido: Marcelo Bielsa. Il tecnico è spesso entrato nell’occhio del ciclone per aver imposto la propria mentalità calcistica alle sue compagini, come dimenticare le fantastiche avventure a Leeds ed a Marsiglia? Il Loco, però, ha sulle spalle il peso di essere uno di quei professionisti che ha completamente rivoluzionato il calcio lasciando dei veri e propri marchi di fabbrica in grado di far stropicciare gli occhi; il più classico degli uomini influenti che riescono a lasciare il proprio imprinting all’interno di un settore, ben diverso dall’essere fenomeno o leggenda. Bielsa è considerato uno dei tecnici innovatori, a suo tempo, mettendo al primo posto l’organizzazione tattica di una squadra. La retroguardia a tre uomini, difficile vederla in questi termini, con un pressing estenuante che non lascia spazio agli avversari. Intensità e proposizione di gioco sono sempre stati al centro dei propri schemi, gioie e dolori per un tecnico che è rimasto ancora ad un calcio tradizionale. L’importanza del CT dell’Uruguay è stata fondamentale come ispirazione per le nuove generazioni tanto che un altro tecnico influente, entrato nel mondo delle icone, ha preso da lui alcuni dettami; si tratta di Pep Guardiola. L’allenatore catalano ha avuto un altro mentore per formare la sua carriera: Johan Cruijff. Precursore del tiki taka e ideatore dell’offensiva totale, l’olandese è riuscito a mescolare tutte le carte in tavola portando una rivoluzione che ha conquistato tutti nel mondo dei calciofili. La lista di questi maestri non è finita, non si può non citare Zdenek Zeman ed il suo 4-3-3 con due mezze ali e due esterni offensivi in grado di rovesciare le difese avversarie. Idee opposte ma altrettanto iconiche quelle di Josè Mourinho, il quale ha completamente rivisto il ruolo di allenatore trasformandolo in comunicatore, psicologo e manager a tutto tondo. La vittoria come obiettivo e come mantra per riempire la bacheca e far divertire i tifosi al termine della stagione. Rinus Michels è il padre fondatore del calcio totale, fu il primo ad eliminare il concetto di ruolo statico facendo sì che le proprie compagini attaccassero e difendessero in ogni momento del match. Arrigo Sacchi ne è la versione italiana con maggior riguardo nei confronti della retroguardia trasformando, di fatto, una difesa a uomo in quella a zona. Valeriy Lobanovskyi è stato il primo ad applicare la matematica al calcio ed alla tattica, la sua Dinamo Kiev fu una squadra devastante per tutti gli avversari. Helenio Herrera fu iconico per aver introdotto il ritiro e la riservatezza, inventando di fatto anche il famoso catenaccio per una difesa invalicabile. Last but not least Herbert Chapman: ideatore del sistema tattico W-M e della numerazione sulle magliette da calcio.
Mondiali 2026, l’eliminazione di Bielsa non chiude l’era delle icone
L’eliminazione dell’Uruguay nel Mondiale 2026 ha lasciato un segno mediatico che, definire mediatico, è un tantino esagerato. La compagine sudamericana ha scritto il proprio nome nei libri del calcio che risiedono sul Monte Olimpo e difatti il capro espiatorio ha un identikit preciso ed all’appello risponde in un modo limpido: Marcelo Bielsa. Il tecnico è spesso entrato nell’occhio del ciclone per aver imposto la propria mentalità calcistica alle sue compagini, come dimenticare le fantastiche avventure a Leeds ed a Marsiglia? Il Loco, però, ha sulle spalle il peso di essere uno di quei professionisti che ha completamente rivoluzionato il calcio lasciando dei veri e propri marchi di fabbrica in grado di far stropicciare gli occhi; il più classico degli uomini influenti che riescono a lasciare il proprio imprinting all’interno di un settore, ben diverso dall’essere fenomeno o leggenda. Bielsa è considerato uno dei tecnici innovatori, a suo tempo, mettendo al primo posto l’organizzazione tattica di una squadra. La retroguardia a tre uomini, difficile vederla in questi termini, con un pressing estenuante che non lascia spazio agli avversari. Intensità e proposizione di gioco sono sempre stati al centro dei propri schemi, gioie e dolori per un tecnico che è rimasto ancora ad un calcio tradizionale. L’importanza del CT dell’Uruguay è stata fondamentale come ispirazione per le nuove generazioni tanto che un altro tecnico influente, entrato nel mondo delle icone, ha preso da lui alcuni dettami; si tratta di Pep Guardiola. L’allenatore catalano ha avuto un altro mentore per formare la sua carriera: Johan Cruijff. Precursore del tiki taka e ideatore dell’offensiva totale, l’olandese è riuscito a mescolare tutte le carte in tavola portando una rivoluzione che ha conquistato tutti nel mondo dei calciofili. La lista di questi maestri non è finita, non si può non citare Zdenek Zeman ed il suo 4-3-3 con due mezze ali e due esterni offensivi in grado di rovesciare le difese avversarie. Idee opposte ma altrettanto iconiche quelle di Josè Mourinho, il quale ha completamente rivisto il ruolo di allenatore trasformandolo in comunicatore, psicologo e manager a tutto tondo. La vittoria come obiettivo e come mantra per riempire la bacheca e far divertire i tifosi al termine della stagione. Rinus Michels è il padre fondatore del calcio totale, fu il primo ad eliminare il concetto di ruolo statico facendo sì che le proprie compagini attaccassero e difendessero in ogni momento del match. Arrigo Sacchi ne è la versione italiana con maggior riguardo nei confronti della retroguardia trasformando, di fatto, una difesa a uomo in quella a zona. Valeriy Lobanovskyi è stato il primo ad applicare la matematica al calcio ed alla tattica, la sua Dinamo Kiev fu una squadra devastante per tutti gli avversari. Helenio Herrera fu iconico per aver introdotto il ritiro e la riservatezza, inventando di fatto anche il famoso catenaccio per una difesa invalicabile. Last but not least Herbert Chapman: ideatore del sistema tattico W-M e della numerazione sulle magliette da calcio.
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.