Nel mito del Brasile: i 5 trionfi del calcio verdeoro ai Mondiali

Con 5 Coppe del Mondo conquistate, il Brasile occupa un posto unico nella storia del calcio internazionale. Nessuna nazionale è riuscita a vincere il torneo iridato più volte della Seleção, protagonista di alcune delle pagine più celebri dello sport mondiale. Dal primo trionfo del 1958 fino all’ultimo successo del 2002, il Brasile ha costruito una tradizione fondata su uno straordinario talento individuale dei calciatori, qualità tecnica degli interpreti e una capacità eccellente di rinnovarsi attraverso generazioni diverse di campioni.

Pur non vincendo il Mondiale da oltre vent’anni, la nazionale verdeoro continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili del calcio globale. I nomi di Pelé, Garrincha, Jairzinho, Romário, Ronaldo e tanti altri sono legati a una storia che ha attraversato epoche differenti, lasciando un segno profondo nella competizione più importante del panorama calcistico internazionale.

Svezia 1958 – Råsunda Stadium

Il primo titolo mondiale del Brasile arrivò in Svezia nel 1958. Dopo la delusione del celebre “Maracanazo” del 1950 e l’eliminazione del 1954, la Seleção si presentò al torneo con una squadra giovane e ricca di talento. Fu l’edizione che consacrò definitivamente Pelé, appena diciassettenne, destinato a diventare una leggenda dello sport. La finale si disputò al Råsunda Stadium di Solna contro i padroni di casa della Svezia. Dopo l’iniziale vantaggio svedese, il Brasile reagì imponendosi per 5-2 grazie alle reti di Vavá, Zagallo e alla doppietta di Pelé. Quel successo rappresentò il primo trionfo mondiale per una nazionale sudamericana in Europa e segnò l’inizio dell’epoca d’oro del calcio brasiliano.

Cile 1962 – Estadio Nacional di Santiago

Quattro anni più tardi il Brasile riuscì a confermarsi campione del mondo in Cile contro la Cecoslovacchia. La squadra arrivò al torneo da detentrice del titolo e dimostrò ancora una volta una superiorità tecnica evidente rispetto a molte rivali. Pelé fu costretto a fermarsi per infortunio nelle prime fasi della competizione, ma la Seleção trovò in Garrincha il proprio trascinatore. L’ala del Botafogo disputò uno dei migliori Mondiali individuali di sempre, guidando la squadra fino alla finale contro la Cecoslovacchia. All’Estadio Nacional di Santiago, il Brasile andò inizialmente in svantaggio ma riuscì a ribaltare il risultato e a vincere 3-1 con le reti di Amarildo, Zito e Vavá. La vittoria confermò la nazionale verdeoro come principale potenza calcistica mondiale degli anni Sessanta.

Messico 1970 – Estadio Azteca

Il Mondiale del 1970 in Messico è spesso ricordato come uno dei punti più alti mai raggiunti da una squadra di calcio. Il Brasile guidato da Mário Zagallo schierava contemporaneamente fuoriclasse come Pelé, Jairzinho, Gérson, Tostão e Rivelino. La Seleção vinse tutte le partite del torneo mostrando un calcio spettacolare, offensivo e tecnicamente raffinato, tanto che Netflix ha annunciato una mini serie che racconta proprio questo percorso. La finale dell’Estadio Azteca di Città del Messico mise di fronte Brasile e Italia, entrambe a caccia del terzo titolo mondiale davanti a 100mila spettatori. La partita terminò 4-1 per i sudamericani. Pelé aprì le marcature, mentre Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto completarono il successo. Il gol del capitano brasiliano, nato da una delle azioni corali più celebri della storia dei Mondiali, è ancora oggi considerato un simbolo del calcio totale espresso da quella squadra.

USA 1994 – Rose Bowl

Dopo ventiquattro anni di attesa, il Brasile tornò sul tetto del mondo negli Stati Uniti. A differenza delle selezioni del passato, la squadra allenata da Carlos Alberto Parreira puntava maggiormente sull’equilibrio tattico e sull’organizzazione difensiva. Le principali stelle erano Romário e Bebeto, protagonisti di una competizione giocata con grande continuità. Dopo aver eliminato Olanda e Svezia nelle fasi finali, il Brasile raggiunse l’atto conclusivo di nuovo contro l’Italia. La finale del Rose Bowl di Pasadena rimase bloccata sullo 0-0 per 120 minuti, diventando la prima nella storia dei Mondiali a essere decisa ai calci di rigore. Dal dischetto i brasiliani si imposero per 3-2, approfittando anche del celebre errore di Roberto Baggio. Per la Seleção fu il quarto titolo mondiale.

Corea del Sud e Giappone 2002 – International Stadium Yokohama

L’ultimo successo mondiale del Brasile risale al 2002, nell’edizione organizzata da Corea del Sud e Giappone. Dopo una fase di qualificazione complicata, la nazionale arrivò al torneo con diversi interrogativi ma riuscì a trovare rapidamente la propria identità. Sotto la guida di Luiz Felipe Scolari, il Brasile costruì il proprio percorso attorno al talento offensivo di Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. La squadra vinse tutte le partite disputate, eliminando tra le altre Belgio, Inghilterra e Turchia. La finale dell’International Stadium Yokohama vide la Seleção affrontare la Germania. Dopo un primo tempo equilibrato, Ronaldo realizzò una doppietta decisiva che fissò il risultato sul 2-0. Il centravanti concluse il torneo da capocannoniere con otto reti e completò il proprio riscatto personale dopo i problemi fisici che ne avevano condizionato la carriera negli anni precedenti.

Da allora il Brasile ha continuato a presentarsi ai Mondiali con grandi aspettative, senza però riuscire a conquistare un nuovo titolo. Gli ultimi precedenti nel torneo non sono stati forieri di grandi successi e ormai anche gli addetti ai lavori hanno iniziato a perdere gradualmente fiducia nei verdeoro, tanto che anche le quote sulla vincente dei Mondiali e i vari giornalisti europei e sudamericani faticano a inquadrare la Seleção tra le favorite per il titolo del 2026. Le eliminazioni contro Francia, Paesi Bassi, Belgio e Croazia nelle edizioni più recenti testimoniano le difficoltà incontrate da una nazionale che resta comunque la più titolata nella storia della Coppa del Mondo. C’è però grande aspettativa per l’edizione di quest’anno, sotto la guida tecnica del CT Carlo Ancelotti, chiamato soprattutto per le doti legate alla gestione dello spogliatoio e dei tanti talenti in casa verdeoro.