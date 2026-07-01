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Mondiali 2026

Norvegia agli ottavi: Haaland decide nel finale, Costa d’Avorio ko 2-1

Gli scandinavi soffrono contro una brillante Costa d’Avorio, ma un gol di Haaland nel finale regala il successo e l’accesso agli ottavi, dove li attende il Brasile.

Lug 1, 20261 Lettura
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 13: Erling Haaland of Norway applauds the crowd following the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Norway and Estonia at Ullevaal Stadion on November 13, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Norvegia conquista il pass per gli ottavi di finale grazie a una vittoria sofferta ma preziosissima contro la Costa d’Avorio. Finisce 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta, risolta nel finale dal solito Erling Haaland, autore del gol decisivo dopo il momentaneo pareggio degli africani. Gli uomini di Ståle Solbakken avanzano così nella competizione e si preparano a una sfida di altissimo livello contro il Brasile.

La Costa d’Avorio parte con grande personalità e crea la prima occasione al 21’, quando Konan conclude dall’interno dell’area trovando soltanto l’esterno della rete. Gli africani continuano a spingere e pochi minuti dopo costruiscono un’altra nitida opportunità: Diomande sfonda sulla corsia mancina, serve Pépé sul secondo palo, ma il suo assist viene allontanato provvidenzialmente da Ajer a pochi passi dalla linea di porta.

Nel momento migliore degli uomini di Faé, però, arriva il vantaggio norvegese. Al 39’ Antonio Nusa riceve sulla sinistra, converge sul destro e lascia partire una conclusione spettacolare che si infila sotto l’incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Fofana. Prima dell’intervallo Haaland sfiora immediatamente il raddoppio, ma il salvataggio decisivo di Sangaré mantiene il punteggio sull’1-0.

La Costa d’Avorio torna in campo determinata e sfiora subito il pareggio con Pépé, fermato da un eccellente intervento di Nyland. La Norvegia risponde al 66’ con Heggem, il cui destro al volo viene salvato sulla linea dal neoentrato Diallo.

Proprio Diallo diventa protagonista anche in fase offensiva. Al 74’ l’esterno salta due difensori norvegesi e firma con freddezza il meritato 1-1, riaprendo completamente la qualificazione. Quando la sfida sembra ormai destinata ai tempi supplementari, la qualità della Norvegia fa la differenza: all’86’ Bobb inventa per Berg, che serve un assist perfetto a Haaland, impeccabile nel battere Fofana di prima intenzione per il definitivo 2-1.

Nel recupero Diallo sfiora ancora il pareggio con una punizione dalla distanza, ma Nyland salva il risultato con un intervento decisivo. Al triplice fischio la Norvegia può festeggiare una qualificazione sofferta ma meritata: agli ottavi l’attende ora il prestigioso confronto contro il Brasile, in una delle sfide più attese della fase a eliminazione diretta.

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Redazione

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