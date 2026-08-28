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Idrissa Toure' (Pisa) celebrates during Pisa SC vs US Cremonese, Italian soccer Serie A match in Pisa, Italy, November 07 2025
Serie B

Serie B, il programma della 2° giornata di: orari e partite

Ago 28, 20262 Lettura

Dopo le incredibili sorprese della prima giornata, anche la serie B torna in campo per il secondo turno, ad aprire il weekend sarà l’anticipo serale di questa sera che vedrà andare in scena Cremonese-Modena, con il team lombardo reduce dalla sconfitta nella gara d’esordio in casa dell’Empoli, chiamata tra le mura amiche ad un pronto riscatto contro un Modena reduce dal successo in rimonta a Benevento, emiliani dunque che in terra lombarda cercheranno di riproporre quanto fatto contro le streghe. Non meno interessante il pomeriggio di sabato, condito da ben cinque match , l’Entella, reduce dalla sconfitt patita sul campo del Sudtirol, attende fra le mura amiche il Cesena, l’Ascoli galvanizzato dal successo conquistato sul campo del Verona, in terra marchigiana cercare la conferma contro una Carrarese, a caccia di riscatto dopo la sconfitta patita all’esordio stagionale contro il Mantova.

Dopo la sconfitta patita contro il Monza in Coppa Italia a cui ha fatto seguito la debacle nella prima di campionato contro l’Arezzo, l’Avellino alla seconda consecutiva in casa, cerca il primo successo stagionale contro un Vincenza reduce dalla vittoria contro il Catanzaro nella prima di campionato e desideroso di riproporre quanto visto contro la formazione calabrese. La Sampdoria tra le mura amiche del Marassi, riceve la vista della Juve Stabia decisamente affamata visto l’amaro esordio stagionale, condito da ben due sconfitte contro il Frosinone in Coppa Italia ed il Palermo nella prima di campionato. Dal canto suo la formazione blu cerchiata tra le mura amiche, cercherà il primo successo stagionale, a chiudere il quadro del sabato sarà il match tra il Padova reduce dalla vittoria in casa del Pisa nella prima di campionato, che riceverà la visita di un Verona a caccia del secondo successo stagionale, infatti dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Entella, la formazione scaligera nella prima di campionato pur giocando in casa, è stata superata dall’Ascoli, dunque in terra lombarda va con il preciso scopo di far punti.

La seconda di campionato concluderà il suo turno, domenica 30 agosto con quattro gare, tra le quali il tanto atteso Pisa – Catanzaro, con entrambe le formazioni reduci dalla sconfitta nella prima di campionato. Tutta da seguire sarà Arezzo- Palermo con entrambe le squadre lanciatissime dopo i successi ottenuti rispettivamente contro Avellino e Juve Stabia nell’esordio di regular season. Dopo un ottimo avvio di stagione, in cui prima ha eliminato il Catanzaro in Coppa Italia, per poi ripetersi nella prima di campionato in cui ha vinto contro l’Entella, il Sudtirol fa visita ad un Benevento che invece ha avuto un avvio di stagione opposto, venendo eliminato in Coppa Italia dalla Fiorentina, per poi venir sconfitto anche nell’esordio in campionato dal Modena, streghe dunque che tra le mura amiche del Vigorito andranno a caccia del primo successo stagionale. Molto interessante e da seguire sarà Mantova – Empoli, la formazione lombarda reduce da un fantastico avvio di stagione, in cui i virgiliani hanno prima superato per 2-0 la Lazio in Coppa Italia,per poi ripetersi nella prima di campionato dove sempre in trasferta, hanno saputo imporsi per 2-1 in casa della Carrarese. Dal canto suo l’Empoli è reduce dall’eliminazione in coppa, ma anche dalla vittoria nella prima giornata di regular season, in cui la formazione toscana ha saputo imporsi per 1-0 sulla Cremonese. Dunque tirando le somme anche la seconda giornata del campionato cadetto, si preannuncia altamente spettacolare.

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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