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Mondiali 2026

Portogallo show! Ronaldo trascina i lusitani. La Colombia vola ai sedicesimi

Cristiano Ronaldo firma una doppietta nel 5-0 all’Uzbekistan, mentre la Colombia supera la Repubblica Democratica del Congo e stacca il pass per i sedicesimi di finale.

Giu 24, 20261 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 18: Cristiano Ronaldo of Portugal applauds the fans after the UEFA EURO 2024 group stage match between Portugal and Czechia at Football Stadium Leipzig on June 18, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo il pareggio all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo risponde con una prestazione autoritaria e travolge l’Uzbekistan con un netto 5-0 nella seconda giornata dei Mondiali 2026. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo, protagonista assoluto con una doppietta che mette subito in discesa la sfida e gli consente di entrare ancora una volta nella storia della competizione.

Ronaldo guida la riscossa del Portogallo

I lusitani partono forte e sbloccano il risultato già al 6’, quando Ronaldo finalizza al volo un perfetto cross di Cancelo. Per il fuoriclasse portoghese si tratta di un primato storico: è il primo giocatore a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Al 17’ arriva il raddoppio con una punizione a sorpresa di Nuno Mendes che sorprende Nematov. L’Uzbekistan prova a reagire con Ganiev, ma il VAR annulla la rete per fallo nell’azione precedente. Nel finale di primo tempo sale nuovamente in cattedra Ronaldo, che firma il 3-0 su assist di Bruno Fernandes.

Nella ripresa il Portogallo controlla senza difficoltà. Il poker nasce da un’autorete di Khusanov sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre nel finale Leao chiude definitivamente i conti con una conclusione potente sotto la traversa. Grazie al successo, la squadra portoghese sale a quota quattro punti nel girone, lasciando l’Uzbekistan ancora fermo a zero.

Munoz decisivo: Colombia qualificata

Sorride anche la Colombia, che supera di misura la Repubblica Democratica del Congo e conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A decidere l’incontro è ancora Daniel Munoz, già protagonista nella gara inaugurale.

La nazionale sudamericana domina il possesso e crea numerose occasioni, trovando però sulla propria strada un eccellente Mpasi. Il portiere congolese salva più volte il risultato su Arias, James Rodriguez e Luis Diaz, mantenendo l’equilibrio fino all’intervallo. La svolta arriva al 76’, quando Munoz raccoglie una sponda di Cordoba e trova la deviazione decisiva che beffa l’estremo difensore africano.

Nel finale la Colombia va vicina al raddoppio con Diaz, ma due reti vengono annullate per fallo e fuorigioco. La Repubblica Democratica del Congo tenta l’assalto negli ultimi minuti, senza però riuscire a superare Vargas. Con questo successo gli uomini di Lorenzo ottengono il pass per i sedicesimi di finale e confermano il loro ottimo momento nel torneo.

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Redazione

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