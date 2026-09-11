Probabili formazioni Serie A: 4ª giornata 2026/27

Probabili formazioni Venezia-Fiorentina
venerdì 11 settembre, ore 20:45
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Juan Jesus; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Goncalves; Pellegrino.
Probabili formazioni Genoa-Frosinone
sabato 12 settembre, ore 15:00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli/Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic/Vitinha, Colombo.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono/Tchato, Calvani, Cittadini/Monterisi, Bracaglia/Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis/Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Probabili formazioni Lazio-Milan
sabato 12 settembre, ore 18:00
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Gudmundsson, Pinamonti, Zaccagni.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Goncalo Ramos.
Probabili formazioni Atalanta-Cagliari
sabato 12 settembre, ore 20:45
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini.
Probabili formazioni Lecce-Monza
domenica 13 settembre, ore 15:00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Colpani; Mota.
Probabili formazioni Napoli-Bologna
domenica 13 settembre, ore 18:00
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula; Piccoli/Dovbyk.
Probabili formazioni Sassuolo-Juventus
domenica 13 settembre, ore 20:45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.
Probabili formazioni Como-Parma
lunedì 14 settembre, ore 18:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordonez, Valeri; El Bilal Touré, Romero.
Probabili formazioni Torino-Roma
lunedì 14 settembre, ore 18:30
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Soulé; Malen.
Probabili formazioni Inter-Udinese
lunedì 14 settembre, ore 20:45
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto/Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.