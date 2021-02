Pronostici Bundesliga, 20° giornata: Bayern a Berlino, Lipsia favorito sullo Schalke

Terza giornata di ritorno in Bundesliga che vede diversi incroci interessanti tra squadre che lottano per non retrocedere e squadre che si giocano le posizioni di testa. La capolista Bayern Monaco, dopo quattro vittorie consecutive, affronta all’Olympiastadion di Berlino l’Hertha di Dardai, che non vince da più di un mese. Il Lipsia, secondo in classifica, sarà impegnato a Gelsenkirchen contro lo Schalke, che a gennaio ha conquistato quattro degli otto punti in classifica.

Wolfsburg in trasferta in Baviera contro l’Augsburg, mentre l’Eintracht, 17 gol nelle ultime sei partite, sarà ospite dell’Hoffenheim. Il Bayer Leverkusen di Bosz ospita alla BayArena lo Stoccarda, mentre il Borussia Dortmund, che in questo campionato ha chiuso 13 partite con l’over, andrà in trasferta a Friburgo.

Il Borussia Moenchengladbach riceve il Colonia al Borussia Park, dove ha perso solo una partita in questo campionato, mentre l’Union Berlino, che è rimasta a secco di gol in una sola occasione in questa prima parte di stagione, affronta la trasferta di Magonza.

PRONOSTICI BUNDESLIGA – 20° GIORNATA

2070 – Hertha Berlino – Bayern

2 – 1,83

347 – Bayer Leverkusen – Stoccarda

1 – 1,80

563 – Schalke 04 – Leipzig

2 – 1,32

497 – Friburgo – Borussia Dortund

OVER – 1,47

698 – Hoffenheim – Eintrach

GOL – 1,37

QUOTA TOTALE: 7,07

