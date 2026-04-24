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Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 31° giornata

Titolo assegnato, il Bayern vola a Magonza per festeggiare, mentre il Lipsia apre il turno nell'anticipo del venerdì.

Apr 24, 20262 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - OCTOBER 02: Benjamin Sesko of RB Leipzig celebrates scoring his team's second goal with teammate Xavi Simons during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between RB Leipzig and Juventus at Leipzig Stadium on October 02, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Luciano Lima - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 31ª giornata della Bundesliga (24-26 aprile 2026) si apre stasera con il Lipsia che cerca di consolidare il podio. Il Bayern Monaco (79 punti) è ormai irraggiungibile e vede il titolo a un passo, mentre la lotta per la Champions League tra Dortmund (64), Lipsia (59), Stoccarda (56) e Hoffenheim (54) infiamma questo finale di stagione.

Ecco l’analisi e i pronostici per i match del weekend:

I Match Chiave

RB Lipsia vs Union Berlino (Stasera, ore 20:30): I “Tori” aprono la giornata con l’obiettivo di superare momentaneamente il Dortmund. L’Union Berlino (11°) è reduce da una brutta sconfitta interna contro il Wolfsburg e sembra aver perso lo smalto della prima parte di stagione. Il Lipsia in casa è una macchina da gol.

1. FSV Magonza 05 vs FC Bayern Monaco (Sab 25, 15:30): Il Bayern di Kompany ha già festeggiato matematicamente il titolo. Il Magonza è in una zona di classifica tranquilla, ma fermare i bavaresi, reduci da 109 gol segnati in 30 gare, rasenta l’impossibile.

Borussia Dortmund vs SC Friburgo (Dom 26, 17:30): Il Dortmund deve rispondere alla pressione del Lipsia. Al Signal Iduna Park arriva un Friburgo (7°) che sogna l’Europa ma che ha dimostrato lacune difensive negli scontri diretti. I gialloneri puntano sulla spinta del “Muro Giallo” per blindare il secondo posto.

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen (Sab 25, 15:30): Il “Derby del Reno”. Il Colonia (12°) cerca punti per la sicurezza matematica, mentre il Leverkusen (6°) di ten Hag deve vincere per non perdere l’ultimo treno Champions. I derby sono imprevedibili, ma la qualità delle “Aspirine” è superiore.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Lipsia – Union Berlino 1 + Over 1.5 Il Lipsia vuole il podio e in casa non fallisce questi appuntamenti.
Magonza – Bayern 2 (Vittoria Bayern) Troppo divario tecnico; i bavaresi vogliono il titolo subito.
Dortmund – Friburgo 1 (Vittoria BVB) Dopo il KO con l’Hoffenheim, il Dortmund non può più sbagliare.
Colonia – Leverkusen GOL Atmosfera da derby: entrambe le squadre segnano con regolarità.
Wolfsburg – M’gladbach X2 (Doppia Chance) Il Gladbach è più solido di un Wolfsburg in profonda crisi.
Heidenheim – St. Pauli 1X Scontro salvezza: il fattore campo dell’Heidenheim sarà decisivo.
Augsburg – Francoforte Under 2.5 Gara tra due squadre che faticano a creare occasioni nitide.
Stoccarda – Werder Brema 1 (Vittoria Stoccarda) Lo Stoccarda punta al terzo posto e in casa è una garanzia.

 Il “Top Pick” di Bundesliga

Vittoria RB Lipsia (Segno 1) nell’anticipo di stasera. La squadra di Rose è nel suo miglior momento della stagione (4 vittorie nelle ultime 5) e l’Union Berlino fuori casa ha perso 14 partite su 30. La quota è solida ed è la base perfetta per il raddoppio del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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