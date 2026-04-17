Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 30° giornata

Titolo a un passo: il Bayern sfida lo Stoccarda per chiudere i giochi, mentre Lipsia e Leverkusen si giocano l'Europa.

Apr 17, 20262 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 30ª giornata della Bundesliga (17-19 aprile 2026) si apre proprio stasera in un clima di grande attesa. Il Bayern Monaco (76 punti) ha ormai ipotecato il titolo dopo il roboante 5-0 al St. Pauli e punta a chiudere definitivamente i conti, mentre la lotta per la Champions League tra Stoccarda, Lipsia, Leverkusen e Hoffenheim è più accesa che mai.

Ecco l’analisi e i pronostici per i match del weekend:

I Match Chiave

FC Bayern Monaco vs VfB Stoccarda (Dom 19, 17:30): Il big match della domenica. Il Bayern vuole festeggiare davanti ai propri tifosi, ma lo Stoccarda (3°) è reduce da una “manita” e non ha intenzione di fare da vittima sacrificale, avendo bisogno di punti per blindare il terzo posto dall’assalto del Lipsia.

Eintracht Francoforte vs RB Lipsia (Sab 18, 18:30): Una sfida ad alta quota. Il Lipsia (4°) è in forma smagliante e vuole approfittare di eventuali passi falsi dello Stoccarda. Il Francoforte in casa è un osso duro, ma la qualità dei “Tori” potrebbe fare la differenza.

Bayer Leverkusen vs FC Augsburg (Sab 18, 15:30): Le “Aspirine” di Xabi Alonso sono galvanizzate dalla vittoria esterna a Dortmund (1-0) che le ha riportate a ridosso della zona Champions. Contro un Augsburg (10°) ormai tranquillo, l’obiettivo è solo la vittoria.

SV Werder Brema vs Hamburger SV (Sab 18, 15:30): Il leggendario “Nordderby”. Una sfida che va oltre la classifica: il Werder (15°) deve vincere per allontanarsi dalla zona play-out, mentre l’Amburgo (12°) vuole confermare la propria superiorità regionale in una stagione di alti e bassi.

FC St. Pauli vs 1. FC Köln (Stasera, ore 20:30): L’anticipo del venerdì è un vero scontro salvezza. Il St. Pauli, dopo la batosta subita dal Bayern, cerca riscatto contro un Colonia che lo precede di soli 5 punti. Chi perde rischia seriamente la retrocessione diretta.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
St. Pauli – Colonia X (Pareggio) La tensione salvezza potrebbe bloccare le due squadre nell’anticipo.
Bayern – Stoccarda 1 + Over 2.5 Il Bayern vuole lo scettro subito; lo Stoccarda gioca e lascia giocare.
Leverkusen – Augsburg 1 (Vittoria Bayer) Troppo superiore il Bayer, specialmente dopo il colpo a Dortmund.
Werder – Amburgo GOL Nei derby i valori si azzerano e l’orgoglio spinge entrambe al gol.
Francoforte – Lipsia X2 + Over 1.5 Il Lipsia ha una marcia in più in questo finale di stagione.
Hoffenheim – Dortmund 1X (Doppia Chance) Il BVB è apparso stanco nell’ultimo turno; l’Hoffenheim in casa punge.
Union Berlino – Wolfsburg Under 2.5 Scontro tra due attacchi che faticano terribilmente a pungere.

Il “Top Pick” di Bundesliga

Vittoria Bayer Leverkusen (Segno 1). Dopo aver battuto il Dortmund in trasferta, la squadra di Xabi Alonso ha ritrovato la fiducia dei giorni migliori. L’Augsburg ha poco da chiedere al campionato e la spinta della BayArena sarà decisiva per la corsa Champions dei padroni di casa.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 29° giornata

Apr 10, 2026

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 28° giornata

Apr 2, 2026

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 27° giornata

Mar 19, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.