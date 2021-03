Pronostici Bundesliga, 25° giornata: Duello a distanza tra Bayern e Lipsia, Dortmund Gol

Il duello in testa alla classifica di Bundesliga non si ferma e la 25.ma giornata vede Bayern e Lipsia sfidarsi a distanza. I bavaresi in trasferta al Weserstadion di Brema contro il Werder, mentre la squadra di Nagelsmann in casa contro l’Eintracht di Francoforte. La squadra di Flick, impegnata la prossima settimana in Champions League contro la Lazio, dovrà rimanere concentrata sulla partita di campionato, visto che il Werder è in una posizione di classifica abbastanza tranquilla e può giocare senza patemi d’animo.

Di tutt’altro peso la sfida della Red Bull Arena, dove la squadra di casa, che arriva da sei vittorie di fila, ospita la squadra di Hutter, che dopo undici partite senza sconfitte hanno collezionato un punto nelle ultime due gare. Il Wolfsburg, terzo in classifica, affronta lo Schalke fanalino di coda della classifica. La squadra di Glasner ha perso qualche certezza dopo le sconfitte in coppa contro il Lipsia e in campionato contro l’Hoffeneim e potrebbe avere delle difficoltà contro una squadra che si chiuderà come lo Schalke. I Royal Blues hanno pareggiato 0-0 l’ultima partita in casa contro il Magonza e nell’ultimo confronto con i lupi, in coppa di Germania a febbraio, hanno perso 1-0 alla Volkswagen Arena.

Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sono rispettivamente quinta e sesta in classifica, separate da un punto soltanto. Le Aspirine sono tornate alla vittoria in campionato sul difficile campo del Borussia Moenchengladbach e ospitano l’Arminia Bielefeld, che ha nelle gambe l’impegno infrasettimanale del recupero con il Werder Brema e potrebbe pagare la poca abitudine a giocare tre partite in una settimana. Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, il passaggio del turno in Champions League ai danni del Siviglia può aver dato la scossa alla squadra di Terzic, che deve però fare i conti con i tanti indisponibili della sua rosa e con l’Hertha Berlino, che ha bisogno di punti in ottica salvezza.

PRONOSTICI BUNDESLIGA – 25° GIORNATA

2421 – Wolfsburg – Schalke 04

UNDER – 2,23

2472 – Bayer Leverkusen – Arminia

NO GOL – 1,85

2465 – Borussia Dortmund – Hertha

GOL – 1,68

2482 – Werder Brema – Bayer

2 – 1,26

2475 – Leipzig – Eintracht

1 – 1,75

QUOTA TOTALE: 15,28

SCOMMETTI

