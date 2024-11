Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 10°giornata

La decima giornata del campionato tedesco si apre con lo scontro diretto per la zona Europa tra lo Union Berlino e il Friburgo, rispettivamente al settimo e al sesto posto, separate da un punto. I berlinesi vengono dalla sconfitta netta contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena, interrompendo una piccola striscia di risultati utili consecutivi e per continuare a sognare un piazzamento europeo devono ripartire dalla sfida contro il Friburgo, reduce a sua volta dal pareggio in casa contro il Mainz, arrivato dopo la sconfitta sul campo del Lipsia, in un match che vede contrapporsi due squadre ambiziose, ma bisognose di tornare a vincere. Il pronostico non vede favoriti e presenta una gara molto equilibrata in partenza.

Trasferta sulla carta a dir poco fattibile per il Bayern Monaco che in questo fine settimana è ospite del St. Pauli a quota otto punti ma che è reduce dal successo sul campo dell’Hoffenheim. I bavaresi vengono dalla vittoria rotonda contro lo Union Berlino e in settimana hanno ritrovato il successo anche in Champions League, superando di misura il Benfica. Gli uomini di Kompany si trovano ora soli al comando del campionato, avendo anche allungato a sei punti sulla seconda che è il Lipsia, caduto contro il Borussia Dortmund nel turno precedente. Pronostico ampiamente dalla parte del Bayern.

Red Bulla Lipsia che per l’appunto, dopo il ko per 2-1 rimediato al Signal Iduna Park di Dortmund e la sconfitta in Champions League contro il Celtic, la quarta in quattro partite europee per i ‘’ Tori Rossi’’, deve lasciarsi alle spalle una settimana alquanto negativa e ripartire dalla sfida non facile contro il Borussia M’Gladbach, reduce a sua volta dalla vittoria per 4-1 contro il Werder Brema, la seconda nelle ultime tre uscite, con in mezzo un pareggio con il Mainz. Inutile dire che per il Lipsia, che parte con i favori del pronostico, non c’è altro risultato utile che quello della vittoria se vuole continuare a sognare in grande e continuare a tenere il passo del Bayern Monaco.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 10°giornata

08.11 20:30 Union Berlino – Friburgo – x

09.11 15:30 Mainz – Borussia Dortmund – 2

09.11 15:30 St. Pauli – Bayern Monaco – 2

09.11 18:30 Lipsia – M’Gladbach – 1

10.11 17:30 Stoccarda – Eintracht – 2