Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 12°giornata

Il dodicesimo turno della Bundesliga ha in programma un’interessante sfida tra lo Unione Berlino e il Bayer Leverkusen. I berlinesi sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Wolfsburg, la seconda nelle ultime quattro partite, intervallate da due pareggi, che denotano un momento complicato della squadra in campionato, dopo una fase in cui si è trovata nelle prime posizioni. Per provare a rialzare la china l’ostacolo da superare è il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Xabi Alonso sono reduci dal 5-2 rifilato all’Heidenheim nella scorsa giornata e dal 5-0 ottenuto contro il Salisburgo in Champions League, indice di un momento di grande fertilità offensiva per i campioni di Germania in carica, ad oggi quarti in classifica e a nove punti dalla vetta. Bayer favorito ma la gara promette divertimento.

Sembra non avere fine il momento no del Lipsia. Dopo la clamorosa sconfitta in campionato contro l’Hoffenheim per 4-3 avvenuta lo scorso weekend, la seconda nelle ultime tre gare di campionato, in settimana è seguito il ko contro l’Inter a San Siro, il quinto su cinque in Champions League, che denota un percorso europeo fin qui disastroso per i Tori Rossi. Alla Red Bull Arena arriva un Wolfsburg reduce da due successi consecutivi in campionato e alla ricerca della continuità. Lipsia favorito e chiamato alla vittoria ma il match si presenta insidioso.

L’attenzione è però rivolta al match di giornata e che da diversi anni è anche una classica del campionato tedesco, ovvero Borussia Dortmund – Bayern Monaco. I gialloneri vengono dalla rotonda vittoria per 4-0 contro il Friburgo e da un netto 0-3 in Champions League contro la Dinamo Zagabria, il che evidenzia forse una ripresa da parte del Dortmund dopo l’ultima sosta delle nazionali. Per dare continuità vi è ora l’esame di maturità per definizione contro la prima in classifica. Il Bayern è reduce dalla vittoria per 0-3 sul campo dell’Augusta, la quinta consecutiva in Bundesliga e dall’ importante successo contro il Psg in Champions League. Gli uomini di Kompany sono saldamente al comando della classifica con un buon margine di vantaggio e un’eventuale vittoria rappresenterebbe un segnale forte alle concorrenti. Al contrario una vittoria del Dortmund potrebbe riaprire i giochi per la corsa al titolo. Bayern favorito ma la gara è imprevedibile.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 12°giornata

30.11 15:30 Union Berlino – Bayer Leverkusen – 2

30.11 15:30 Werder Brema – Stoccarda – x

30.11 15:30 Lipsia – Wolfsburg – 1

30.11 15:30 Friburgo – Borussia M’Gladbach – goal

30.11 18:30 Borussia Dortmund – Bayern Monaco – goal