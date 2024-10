I vice campioni d’Europa del Borussia Dortmund sembrano risalire la china dopo la pesante sconfitta in casa dello Stoccarda, grazie ai successi contro il Bochum e il Celtic in Champions League, quest’ultimo sconfitto per 7-1 e ad oggi si trova quinto in classifica ma a soli tre punti dalla vetta. In questa sesta giornata i gialloverdi sono ospiti dello Union Berlino, reduce dalla sconfitta sul campo del Borussia M’Gladbach.

Match fattibile, almeno sulla carta, per i campioni in carica del Bayer Leverkusen, che con il pareggio all’Allianz Arena contro il Bayer Monaco, dimostrano di essere ancora in grado di competere per la prime posizioni, evitando anche che i bavaresi iniziassero una sorta di mini fuga. Gli uomini di Xabi Alonso si preparano ad accogliere un Holstein Kiel con un solo punto in classifica e in coda al campionato.

Secondo scontro diretto consecutivo per il Bayern Monaco che, dopo il pareggio dello scorso weekend contro il Leverkusen e l’inattesa sconfitta in Champions League sul campo dell’Aston Villa, è ospite dell’Eintracht Francoforte, reduce da una vittoria rotonda contro l’Holstein Kiel e a un solo punto di distacco dai bavaresi. Per gli uomini di Kompany, che fino ad ora hanno tenuto un ritmo elevato, l’occasione di allungare sulla diretta inseguitrice e di rinsaldare il comando del campionato, data la classifica molto corta.

Sfida sulla carta non troppo impegnativa per lo Stoccarda che, dopo i pareggi in campionato e Champions League, rispettivamente contro Wolfsburg e Sparta Praga, cerca di rimettersi in marcia ospite dell’Hoffenheim, reduce da una sconfitta contro il Werder Brema, al termine di una gara ricca di emozioni. Per gli ospiti l’occasione di portare a casa i 3 punti in una giornata con scontri diretti tra altre squadre e di accorciare sulle prime posizioni.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 6°giornata

05.10 15:30 Union Berlino – Borussia Dortmund – 2

05.10 15:30 Bayer Leverkusen – Holstein Kiel – 1

06.10 15:30 Heidenheim – Lipsia – 2

06.20 17:30 Eintracht Francoforte – Bayern Monaco – 2

06.19:30 Stoccarda – Hoffenheim – 1