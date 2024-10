Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 8°giornata

L’ottavo turno della Bundesliga ha in programma una sfida a dir poco interessante che vale come scontro diretto per l’alta classifica: vale a dire il match tra il Lipsia e il Friburgo. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno sul campo del Mainz, il terzo consecutivo in campionato e vogliono dare continuità a quello che fino ad ora è stato un ottimo percorso nella massima competizione nazionale, al contrario della Champions League dove ‘’ i tori rossi’’ sono ancora a zero punti dopo tre partite, avendo collezionato solo sconfitte, ultima quella contro il Liverpool. Di fronte trovano un Friburgo reduce da due vittorie consecutive in Bundes, ultima quella sul campo dell’Asburgo e che si trova terzo in classifica a due lunghezze proprio dal Lipsia e dal Bayern Monaco. La gara promette emozioni e si presenta equilibrata e il risultato potrebbe rivelarci una sfidante dei bavaresi per la corsa al titolo, sebbene siamo solo all’ottava giornata.

Impegno sulla carta abbordabile per i vice campioni d’Europa del Borussia Dortmund che dopo la vittoria di misura in casa contro il modesto St. Pauli e la pesante sconfitta in Champions contro il Real Madrid, cerca un po’ di continuità sul campo dell’Asburgo per non perdere il treno delle prime posizioni, che già ora sembra viaggiare a un’altra velocità rispetto ai gialloneri. Borussia favorito e chiamato alla vittoria contro un avversario reduce dalla sconfitta contro il Friburgo e quart’ultimo in classifica.

Sfida tra i due estremi della classifica quella tra il Bayern Monaco e il Bochum. Gli uomini di Kompany sono in testa al campionato a pari merito con il Lipsia e vengono dal poker rifilato allo Stoccarda nella giornata precedente, dopo i due pareggi contro Leverkusen e Eintracht. Tuttavia in settimana è arrivato anche il pesante ko al Campo Nou contro il Barcellona, il secondo di fila in Champions League, il che denota una flessione dei bavaresi nell’ultimo periodo, oltre a un percorso europeo già in salita. La sfida con il Bochum, ultimo in campionato e reduce da tre sconfitte di fila, è l’occasione del riscatto per rimettersi in moto e non perdere il passo in una Bundesliga che sembra essere competitiva e che non consente distrazioni.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 7°giornata

26.10 15:30 Lipsia – Friburgo – goal

26.10 15:30 Asburgo – Borussia Dortmund – 2

26.10 15:30 Stoccarda – Holstein Kiel – 1

26.10 18:30 Werder Brema – Bayer Leverkusen – 2

27.10 15:30 Bochum – Bayern Monaco – 2