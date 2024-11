Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 14°giornata

La quattordicesima giornata di Serie A vede tre impegni sulla carta fattibili ma da non sottovalutare per Milan, Napoli e Juventus. I rossoneri, reduci dai due pareggi contro Cagliari e Juve a cui è poi seguita la vittoria non esaltante in Champions League contro lo Slovan Bratislava, sono ancora alla ricerca di un’identità chiara, come dimostrano i continui cambi di assetto tattico, dove l’unica costante è una fase difensiva precaria. A San Siro arriva un Empoli reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese, che ha già dato prova di personalità contro le grandi squadre. Milan favorito ma la gara non è affatto scontata. Partita trappola anche per i bianconeri che allo Stadium ricevono il Lecce. Gli uomini di Thiago Motta vengono dal pareggio a reti bianche contro il Milan, commentato dall’allenatore italo-brasiliano come una prestazione di orgoglio e cuore, viste le tante assenze. Stesse parole utilizzate anche nel post-partita della sfida di Champions contro l’Aston Villa, terminato anche questo per 0-0. Di fronte si presenta un Lecce che non naviga in buone acque ma che viene dalla vittoria casalinga contro il Venezia, alla prima sulla panchina salentina del nuovo mister Marco Giampaolo. Prova di maturità anche per il Napoli che, dopo la vittoria di misura ma meritata contro la Roma grazie al goal di Lukaku, si mantiene in testa alla classifica e si prepara alla trasferta contro il Torino. I granata sono reduci dal pareggio di Monza che quantomeno ha interrotto una striscia di tre ko consecutivi, in un tunnel che sembra non avere fine. Con il Napoli l’occasione di mostrare quell’orgoglio che non si è visto nel derby contro la Juventus per provare a invertire la rotta.

Promette bel calcio la sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter. Dopo un avvio di campionato balbettante la formazione di Palladino ha inanellato una serie di ben sette vittorie consecutive in campionato, all’insegna del bel gioco e si trova ora al quarto posto, ma a pari punti con la Lazio che è quinta, con Inter e Atalanta davanti a lei e a una lunghezza di distanza dal Napoli e nello scontro diretto con i nerazzurri sogna di spiccare ancor più il volo. Di fronte troverà un’Inter in ottimo stato di forma, reduce dall’abbondante vittoria contro l’Hellas Verona e dal successo in Champions League contro il Lipsia, che l’ha proiettata al secondo posto della competizione europea dietro al Liverpool, ma che deve fare i conti con gli infortuni di Acerbi e Pavard, lasciando il reparto difensivo con gli uomini contati. Inter leggermente favorita ma la sfida promette spettacolo.

Umori agli antipodi per Roma e Atalanta che si affrontano nel Monday night di questa giornata. I giallorossi vengono dalla sconfitta di Napoli, all’insegna di una partita impostata da Claudio Ranieri, nel frattempo subentrato a Juric, tutta sulla difensiva che contro l’Atalanta dovrà necessariamente mostrare qualcosa di più in avanti se vuole tornare a fare punti. All’Olimpico arriva un’Atalanta in vero stato di grazia, reduce dalla vittoria contro il Parma, la settima consecutiva in campionato e da un tennistico 1-6 contro lo Young Boys in Champions League. Dea favorita ma la Roma è chiamata alla svolta.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 14°giornata

30.11 18:00 Milan – Empoli – x

01.12 15:00 Torino – Napoli – 2

01.12 18.00 Fiorentina – Inter – goal

01.12 20:45 Juventus – Lecce – 1

02.12 20:45 Roma – Atalanta – 2