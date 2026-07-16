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Roma

Roma, Summerville si avvicina: pronta un’offerta da 45 milioni

I giallorossi accelerano per l’esterno olandese: accordo vicino con il giocatore, ma resta la concorrenza dell’Aston Villa.

Lug 16, 20261 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

La Roma è pronta a imprimere una svolta decisiva al proprio mercato estivo. Il club giallorosso ha intensificato i contatti per Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. Dopo gli incontri con gli agenti del calciatore, la società capitolina avrebbe raggiunto un’intesa di massima sulle condizioni economiche, preparando ora l’affondo con il club inglese.

Trattativa nel vivo

Nelle ultime ore la dirigenza romanista ha ospitato in Italia i rappresentanti dell’attaccante olandese, accelerando sensibilmente la trattativa. L’offerta presentata al giocatore avrebbe convinto sia Summerville sia il suo entourage, creando le basi per un accordo personale. A questo punto l’attenzione si sposta sul West Ham, al quale la Roma è pronta a recapitare una proposta da 45 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del classe 2001. L’investimento conferma la volontà del club di consegnare al tecnico un profilo giovane, rapido e capace di aumentare qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive.

Sfida con l’Aston Villa

La trattativa, però, resta aperta e tutt’altro che semplice. Sul talento olandese continua infatti a spingere anche l’Aston Villa, deciso a riportarlo in Premier League con un progetto altrettanto ambizioso. Entrambe le società possono offrire la partecipazione alla Champions League, fattore che potrebbe incidere nella scelta finale del giocatore. Summerville farà rientro a Londra dopo il soggiorno a Miami e, insieme ai suoi agenti, analizzerà le proposte ricevute prima di prendere una decisione definitiva. La Roma attende con fiducia il via libera dell’esterno per poter poi definire l’intesa con il West Ham e chiudere uno dei colpi più importanti della propria campagna acquisti.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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