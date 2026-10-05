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CARDIFF, WALES - OCTOBER 04: Rasmus Hojlund of Denmark celebrates with Brian Riemer, Head Coach of Denmark after the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Wales and Denmark at Cardiff City Stadium on October 04, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Dan Mullan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Portogallo perfetto, Ramos stende la Norvegia, la Germania delude ancora

Ott 5, 20262 Lettura

Il Portogallo non sente l’assenza di Cristiano Ronaldo e continua la sua marcia perfetta in Nations League. I lusitani superano 2-1 la Norvegia al termine di una sfida combattuta, centrando la quarta vittoria in quattro giornate e salendo a 12 punti nel gruppo di Lega A. Decisivo Gonçalo Ramos nel finale, dopo il botta e risposta tra Ajer e Cancelo. Ancora senza vittoria, invece, la Germania di Klopp, fermata sullo 0-0.

Portogallo, rimonta e poker di vittorie

La Norvegia prova a sorprendere i padroni di casa e trova il vantaggio al 36’ con Ajer, autore di una splendida conclusione. La risposta portoghese è immediata: appena due minuti più tardi Joao Cancelo firma l’1-1 con una giocata di qualità.

Nella ripresa il Portogallo aumenta la pressione e prende progressivamente il controllo della gara, riuscendo anche a limitare Erling Haaland. Il sorpasso arriva al 79’, quando Gonçalo Ramos trova il gol del definitivo 2-1. Nel finale Conceiçao lascia i suoi in dieci per l’espulsione all’86’, ma il risultato non cambia. Portogallo primo a quota 12 e con sei punti di vantaggio sulla Danimarca, vittoriosa 1-0 sul Galles grazie al rigore trasformato da Rasmus Højlund al 75’.

Germania ancora bloccata, Olanda aggancia la Grecia

Nel gruppo 2 continua invece il momento complicato della Germania. Dopo la sconfitta contro la Grecia, la squadra di Klopp non va oltre uno 0-0 e resta a quota 5 punti. Non basta neppure l’ingresso dello juventino Woltemade per cambiare l’inerzia della partita.

Ne approfitta l’Olanda, che raggiunge la Grecia in testa a quota 8. Gli Oranje superano 2-1 la Serbia con Koopmeiners a sbloccare il risultato al 31’ e Zirkzee a firmare il gol decisivo al 71’. La Serbia resta ultima, ancora ferma a zero punti.

Lega B, Austria fermata dal Kosovo

Nel gruppo 3 di Lega B domina l’equilibrio. Irlanda-Israele termina 1-1: Parrott porta avanti gli irlandesi su rigore al 39’, mentre Peretz trova il pareggio al 47’.

Stesso risultato tra Kosovo e Austria. Fisnik Asllani firma il vantaggio kosovaro al 70’, prima della risposta di Lang all’85’. L’Austria conserva così la vetta con 8 punti, mentre Irlanda e Kosovo inseguono a quota 5.

Lega D, sorridono Malta e Azerbaijan

In Lega D Malta compie un passo importante verso il primo posto nel gruppo 1 battendo Andorra 1-0. A decidere l’incontro è Teuma, a segno al 49’.

Identico risultato nel gruppo 2, dove l’Azerbaijan supera 1-0 la Lituania grazie al gol di Khaibulaev al 25’. Gli azeri salgono così a 5 punti e scavalcano proprio la Lituania, ferma a 4, mentre il Liechtenstein resta ultimo a quota 1.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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