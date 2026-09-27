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Roma

Totti, il Capitano che diventò leggenda. Buon compleanno Francesco

Set 27, 20262 Lettura

Quando Francesco Totti compie gli anni non è mai una semplice ricorrenza da scrivere sul calendario. Il 27 settembre è un legame viscerale che supera qualsiasi barriera concreta e sentimentale. Sposare una maglietta, un’ideologia e farsi carico di diverse responsabilità; da ragazzino in erba a Capitano di un popolo. Totti ha trasformato la sua carriera in una poesia scritta con i suoi tocchi alla sfera di cuoio. Per molti tifosi, forse tutti, è stato il riflesso dei propri sogni diventando una bandiera senza mai tradire le proprie origini. Ogni volta che arriva il suo compleanno l’occasione di testimoniare quanto fatto con e per la Roma entra dalla porta principale, porta che spesso e volentieri ha gonfiato. I gol sotto la Curva Sud diventavano lettere d’amore indirizzate ai sostenitori che lo hanno scelto come una delle divinità in campo. Custode dell’identità romana e artista del calcio. Negli occhi della gente si può leggere ancora quella favola costruita giorno dopo giorno. Passione incrollabile e consapevolezza di essere quello a cui si ambiva. Il coro unanime degli addetti ai lavori che lo pongono nell’Olimpo dei calciofili italiani. Una simbiosi emotiva spinta da quel simbolo davanti la maglietta, difficile da capire per chi non è di Roma. Il riflesso stesso della città che bagna i suoi campioni sulle sponde del Tevere. L’amore incondizionato che si è consolidato nel tempo: simbolo incorruttibile nonostante la professione avrebbe potuto prendere il sopravvento. Real Madrid, Milan, Inter, Chelsea, Genoa e Como tutte in momenti diversi avevano messo gli occhi sul numero 10 giallorosso. L’amore prima di tutto, la Roma come priorità fino a quel 28 maggio del 2017 dove tutto il mondo ha potuto ammirare la profondità di questo legame. Intere generazioni che hanno salutato un uomo che è più di un calciatore diventando parte delle proprie vite. Vent’anni prima il “what if” più importante della sua carriera; la rottura con Carlos Bianchi dovuta alla visione – adesso possiamo dire errata. La storia di Jari Litmanen, della firma con la Sampdoria e del famoso Torneo Città di Roma ha fatto incetta di libri. Un gol all’Ajax e uno al Borussia Monchengladbach, l’ultimatum del tecnico dell’Albiceleste che poco dopo fu esonerato. Roma che sceglie i suoi figli ed i figli che onorano Mamma Roma. Una storia degna di un romanzo scritto da un uomo che ha preferito l’affetto della sua gente ai trofei. Un Capitano che si è fatto amare ieri, oggi e lo farà domani. Buon compleanno Francesco, simbolo del calcio romantico.

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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