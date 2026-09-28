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Roma

Stadio Roma, via libera a Pietralata: lavori dal 2027, apertura nel 2029

Set 28, 20261 Lettura

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un passo fondamentale. La Conferenza dei Servizi decisoria ha espresso parere positivo sul progetto, con il commissario straordinario del Governo Massimo Sessa che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco Roberto Gualtieri, nelle vesti di subcommissario, ha controfirmato l’autorizzazione unica, immediatamente efficace.

Cosa succede dopo il via libera

Ottenuta l’autorizzazione, la Roma potrà lavorare al progetto esecutivo dell’impianto, recependo le prescrizioni contenute nella relazione conclusiva della Conferenza dei Servizi. Parallelamente il Comune avvierà la manifestazione d’interesse per la concessione dell’area di Pietralata.

La procedura sarà aperta anche ad altri soggetti, mentre il club giallorosso, in qualità di proponente, avrà la possibilità di pareggiare eventuali offerte. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione capitolina è procedere rapidamente e aprire il cantiere nel marzo 2027, anno del centenario della Roma.

Sul progetto resta inoltre lo sfondo di Euro 2032. La realizzazione dello stadio dovrà rispettare le tempistiche previste indipendentemente dall’eventuale scelta dell’impianto da parte della UEFA tra le sedi della competizione.

Gualtieri indica il 2029 per il nuovo stadio

Gualtieri ha definito il via libera una “giornata storica”, sottolineando come l’autorizzazione formale rappresentasse l’ultimo passaggio atteso dopo quattro anni di lavoro sul progetto.

Secondo il cronoprogramma illustrato dal sindaco, ci sarebbero le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Considerando una durata dei lavori stimata in circa due anni e mezzo, il nuovo stadio della Roma potrebbe essere completato entro la fine del 2029.

Si apre quindi una nuova fase dell’iter: dal progetto esecutivo alla procedura per l’area, fino all’avvio effettivo dei lavori a Pietralata.

Euro 2032, Abodi annuncia la lista degli stadi

Soddisfazione anche da parte del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha evidenziato la rapidità con cui è stato completato il lavoro della Conferenza dei Servizi.

L’attenzione si sposta ora anche su Euro 2032. Abodi ha annunciato che entro tre giorni sarà presentata alla UEFA la lista definitiva degli stadi italiani candidati a ospitare il torneo. Sarà poi l’organismo europeo a stabilire quali città entreranno ufficialmente nel programma della manifestazione.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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