Serie A, il programma della 4° giornata: Lazio-Milan, è già sfida da vertice

La Serie A torna protagonista da venerdì 11 a lunedì 14 settembre con una quarta giornata che promette di dare le prime indicazioni pesanti sulla stagione. Dopo appena tre turni, la classifica ha già iniziato a delineare gerarchie, sorprese e squadre chiamate a rincorrere. Davanti a tutti ci sono Roma, Inter e Lazio, ancora a punteggio pieno con 9 punti. Alle loro spalle la distanza è minima: Como, Milan e Juventus inseguono a quota 7 e possono approfittare di qualsiasi passo falso delle prime.

Il match più atteso del weekend è Lazio-Milan, in programma sabato alle 18 all’Olimpico. I biancocelesti vogliono difendere il primato, mentre la squadra di Ruben Amorim cerca un successo che potrebbe permetterle di agganciare o addirittura superare una delle attuali capolista. Ma la quarta giornata offre molto altro. La Juventus di Luciano Spalletti sarà impegnata sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri ospiterà il Bologna al Maradona con l’obiettivo di reagire dopo un avvio complicato.Occhi puntati anche sul Como, una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato: la formazione di Fabregas, quarta con sette punti, riceve il Parma dopo il clamoroso 4-1 conquistato a Marassi.

Una giornata che può cambiare la vetta

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata sulle tre squadre che finora non hanno lasciato neppure un punto per strada. La Lazio avrà probabilmente l’esame più complicato, considerando l’arrivo del Milan all’Olimpico. La Roma di Gasperini dovrà invece superare l’ostacolo Torino in trasferta. I giallorossi arrivano alla quarta giornata con numeri impressionanti: 10 gol realizzati e appena uno subito. Un rendimento che li ha proiettati immediatamente tra le protagoniste di questo avvio.

Sulla carta sembra più favorevole l’impegno dell’Inter, che chiuderà la giornata contro l’Udinese davanti al pubblico di San Siro. I nerazzurri hanno vinto le prime tre partite, ma i tre gol già incassati mostrano anche qualche margine di miglioramento nella fase difensiva. Dietro, però, nessuno può permettersi di rallentare. Milan, Juventus e Como sono a soli due punti dalla vetta, mentre Frosinone, Atalanta e Cagliari seguono a quota sei. Quattro giorni, dieci partite e una classifica ancora cortissima: la quarta giornata potrebbe essere il primo vero crocevia della Serie A 2026/27.

Il programma della quarta giornata

Ad aprire il turno sarà Venezia-Fiorentina, venerdì sera alle 20:45: una partita già delicatissima perché entrambe sono ancora ferme a zero punti. Sabato toccherà a Genoa-Frosinone alle 15, prima del big match Lazio-Milan alle 18. In serata, alle 20:45, spazio ad Atalanta-Cagliari, sfida tra due formazioni appaiate a quota sei. La domenica partirà alle 15 con Lecce-Monza, seguita alle 18 da Napoli-Bologna. Alle 20:45 il programma propone invece Sassuolo-Juventus, con i bianconeri chiamati a restare nella scia delle prime. Tre le partite del lunedì. Alle 18:30 si giocheranno contemporaneamente Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 sarà Inter-Udinese a chiudere ufficialmente il quarto turno.

Venerdì 11 settembre

Venezia-Fiorentina, ore 20:45

Sabato 12 settembre

Genoa-Frosinone, ore 15:00

Lazio-Milan, ore 18:00

Atalanta-Cagliari, ore 20:45 (anche su Sky)

Domenica 13 settembre

Lecce-Monza, ore 15:00

Napoli-Bologna, ore 18:00 (anche su Sky)

Sassuolo-Juventus, ore 20:45

Lunedì 14 settembre

Torino-Roma, ore 18:30

Como-Parma, ore 18:30

Inter-Udinese, ore 20:45