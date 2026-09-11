Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Serie A, il programma della 4° giornata: Lazio-Milan, è già sfida da vertice

Set 11, 20262 Lettura

La Serie A torna protagonista da venerdì 11 a lunedì 14 settembre con una quarta giornata che promette di dare le prime indicazioni pesanti sulla stagione. Dopo appena tre turni, la classifica ha già iniziato a delineare gerarchie, sorprese e squadre chiamate a rincorrere. Davanti a tutti ci sono Roma, Inter e Lazio, ancora a punteggio pieno con 9 punti. Alle loro spalle la distanza è minima: Como, Milan e Juventus inseguono a quota 7 e possono approfittare di qualsiasi passo falso delle prime.

Il match più atteso del weekend è Lazio-Milan, in programma sabato alle 18 all’Olimpico. I biancocelesti vogliono difendere il primato, mentre la squadra di Ruben Amorim cerca un successo che potrebbe permetterle di agganciare o addirittura superare una delle attuali capolista. Ma la quarta giornata offre molto altro. La Juventus di Luciano Spalletti sarà impegnata sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri ospiterà il Bologna al Maradona con l’obiettivo di reagire dopo un avvio complicato.Occhi puntati anche sul Como, una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato: la formazione di  Fabregas, quarta con sette punti, riceve il Parma dopo il clamoroso 4-1 conquistato a Marassi.

Una giornata che può cambiare la vetta

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata sulle tre squadre che finora non hanno lasciato neppure un punto per strada. La Lazio avrà probabilmente l’esame più complicato, considerando l’arrivo del Milan all’Olimpico. La Roma di Gasperini dovrà invece superare l’ostacolo Torino in trasferta. I giallorossi arrivano alla quarta giornata con numeri impressionanti: 10 gol realizzati e appena uno subito. Un rendimento che li ha proiettati immediatamente tra le protagoniste di questo avvio.

Sulla carta sembra più favorevole l’impegno dell’Inter, che chiuderà la giornata contro l’Udinese davanti al pubblico di San Siro. I nerazzurri hanno vinto le prime tre partite, ma i tre gol già incassati mostrano anche qualche margine di miglioramento nella fase difensiva. Dietro, però, nessuno può permettersi di rallentare. Milan, Juventus e Como sono a soli due punti dalla vetta, mentre Frosinone, Atalanta e Cagliari seguono a quota sei. Quattro giorni, dieci partite e una classifica ancora cortissima: la quarta giornata potrebbe essere il primo vero crocevia della Serie A 2026/27.

Il programma della quarta giornata

Ad aprire il turno sarà Venezia-Fiorentina, venerdì sera alle 20:45: una partita già delicatissima perché entrambe sono ancora ferme a zero punti. Sabato toccherà a Genoa-Frosinone alle 15, prima del big match Lazio-Milan alle 18. In serata, alle 20:45, spazio ad Atalanta-Cagliari, sfida tra due formazioni appaiate a quota sei. La domenica partirà alle 15 con Lecce-Monza, seguita alle 18 da Napoli-Bologna. Alle 20:45 il programma propone invece Sassuolo-Juventus, con i bianconeri chiamati a restare nella scia delle prime. Tre le partite del lunedì. Alle 18:30 si giocheranno contemporaneamente Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 sarà Inter-Udinese a chiudere ufficialmente il quarto turno.

Venerdì 11 settembre
Venezia-Fiorentina, ore 20:45

Sabato 12 settembre
Genoa-Frosinone, ore 15:00
Lazio-Milan, ore 18:00
Atalanta-Cagliari, ore 20:45 (anche su Sky)

Domenica 13 settembre
Lecce-Monza, ore 15:00
Napoli-Bologna, ore 18:00 (anche su Sky)
Sassuolo-Juventus, ore 20:45

Lunedì 14 settembre
Torino-Roma, ore 18:30
Como-Parma, ore 18:30
Inter-Udinese, ore 20:45

 

0 Shares

Articoli correlati

Probabili formazioni Serie A: 4ª giornata 2026/27

Set 11, 2026

La Lazio non si ferma, Frattesi e Gudmundsson firmano la rimonta

Set 7, 2026

Gatti salva Spalletti al 92’: Juventus-Milan finisce 1-1

Set 7, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.