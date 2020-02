Serie A: L’Inter si prende il derby e aggancia la Juve! Rossoneri sconfitti in rimonta 4-2

“Luci a San Siro, di quella sera (…)”, recita una canzone di Vecchioni. E sì, di luci a San Siro stasera ce ne sono state tante, tantissime. E’ stato un derby dai due volti, perché nel primo tempo in campo c’erano solo i rossoneri, guidati da un “ragazzino” di 38 che non ne vuole sapere di farsi da parte. Il primo squillo arriva dopo appena 10’ con Hakan Calhanoglu, che di destro supera Padelli e si vede negare la gioia del goal dal palo della porta difesa dall’ex Torino.

E se la sfortuna ci mette lo zampino, ci pensa lui: il fuoriclasse, Ibracadabra, che su cross morbido prende l’ascensore e sovrasta Godin facendo sponda di testa per Rebic, che ringrazia Padelli per l’uscita a farfalle e deposita in porta il più facile dei goal. E’ avanti il Milan. I diavoli sono tambureggianti e l’Inter è alle corde, e così ecco servito il 2-0. Chi poteva mettere la sua firma se non lui, il numero 21? Calcio d’angolo, spizzata sul primo palo e palla che termina al secondo palo, dove il gigante svedese era in agguato e di testa trafigge Padelli per il 2-0 rossonero, con il più classico dei goal dell’ex. Thè caldo.

In sede di presentazione estiva, Conte ha fermamente ribadito “no more Pazza Inter”. Per sua scelta, l’inno neroazzurro non è più “Pazza Inter Amala”. Ma anche il sergente di ferro dovrà arrendersi al DNA di questa squadra, che rientra tramortita dagli spogliatoi, dominata dal Milan per tutta la prima frazione, e al 53’ è già 2-2. Sì, perché Brozovic accorcia le distanze al 48’ con una magia al volo di sinistro da fuori area, ed al 53’ la firma è quella tipica dei big match: Matias Vecino. L’uruguagio arriva (come sempre) a rimorchio, e su suggerimento di Sanchez riporta l’incontro in parità. Finita? Macchè. Il Milan è ormai sulle gambe, psicologicamente è devastato dall’uno-due dei concittadini, e capitola definitivamente al 70’, quando su corner di Candreva arriva De Vrij, che di testa, in torsione, trova l’incrocio dei pali e completa la remuntada neroazzurra, facendo esplodere San Siro e portando sul 3-2 il punteggio.

Le partite pazze però, non finiscono fino a quando il direttore di gara non fischia tre volte, e così nel finale ci sono ancora tre emozioni, tre episodi, che segnano l’incontro. In primis Eriksen, subentrato a Sanchez, stupisce San Siro calciando direttamente in porta una punizione distante oltre trenta metri dalla porta di Donnarumma, con il pallone che si infrange sulla traversa, negando un goal che avrebbe fatto letteralmente venire giù la Scala del calcio. Poi è il Milan che ha l’opportunità di riacciuffare il derby, ma il colpo di testa di Ibrahimovic si stampa sul palo, a Padelli battuto. Ed allora, quando mancano solo pochi secondi alla fine della gara, arriva il punto esclamativo dell’Inter, firmato Romelu Lukaku, che su traversone di Moses stacca sopra tutti e fa 4-2 di testa. Cala il sipario, si spengono le luci a San Siro.