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Roma

El Shaarawy lascia la Roma: ufficiale l’addio a fine stagione

L’attaccante giallorosso saluterà la Capitale al termine della stagione 2025/26: si chiude una lunga storia iniziata nel 2016.

Mag 16, 20261 Lettura
ROME, ITALY - MARCH 09: Stephan El Shaarawy of AS Roma runs with the ball whilst under pressure from Igor Zubeldia of Real Sociedad during the UEFA Europa League round of 16 leg one match between AS Roma and Real Sociedad at Stadio Olimpico on March 09, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La storia tra la Roma e Stephan El Shaarawy è arrivata al capolinea. L’attaccante classe 1992 lascerà ufficialmente il club giallorosso al termine della stagione 2025/26, quando scadrà naturalmente il suo contratto. Una decisione che chiude un lungo percorso vissuto tra emozioni, ritorni e momenti importanti con la maglia romanista.

Arrivato nella Capitale nel gennaio 2016, El Shaarawy si è subito ritagliato uno spazio importante grazie alla sua velocità, alla duttilità offensiva e ai gol decisivi. Dopo la prima esperienza terminata nell’estate 2019, il giocatore aveva salutato la Serie A prima del ritorno a Trigoria nel gennaio 2021, tornando a essere una risorsa preziosa per diversi allenatori.

Nel corso delle sue stagioni alla Roma, il “Faraone” ha rappresentato spesso un elemento di equilibrio nello scacchiere offensivo, alternando prestazioni di qualità a reti pesanti nelle competizioni nazionali ed europee. Ora per lui si aprirà una nuova fase della carriera, mentre la società giallorossa dovrà pianificare il futuro del reparto offensivo anche in ottica calciomercato.

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