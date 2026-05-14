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Serie A

Derby Roma-Lazio, il TAR rinvia: caos data e rischio tensioni

Resta il nodo sulla data del match e cresce la preoccupazione per possibili tensioni tra tifoserie.

Mag 14, 20261 Lettura

La decisione del TAR del Lazio complica ulteriormente la questione legata al derby tra Roma e Lazio: nessuna svolta immediata sul ricorso della Lega Serie A e nuovo confronto richiesto tra Prefettura e istituzioni calcistiche per trovare una soluzione condivisa.

Ricorso rinviato: derby ancora senza una data definitiva

Il TAR del Lazio ha deciso di rinviare il caso relativo al ricorso d’urgenza presentato dalla Lega Serie A contro la disposizione sulla calendarizzazione del derby capitolino. La vicenda resta quindi aperta e sarà ora l’Avvocatura dello Stato a favorire un dialogo tra le parti coinvolte.

Al centro della discussione resta la scelta della data e dell’orario di Roma-Lazio, gara decisiva non solo per il prestigio cittadino ma anche per la corsa alla prossima UEFA Champions League. Coinvolte indirettamente anche altre quattro partite chiave del finale di stagione.

La proposta avanzata dalla Lega Serie A di anticipare il derby a domenica alle ore 12 non ha trovato l’approvazione della Prefettura di Roma, che continua invece a spingere per la disputa del match nella serata di lunedì 18 maggio alle 20.45.

Allarme ordine pubblico: timori per le tifoserie

Parallelamente cresce la preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico attorno allo stadio Olimpico. In caso di derby programmato lunedì sera, infatti, potrebbero verificarsi proteste da parte della tifoseria romanista.

Sul fronte Lazio, alcuni gruppi organizzati avevano già annunciato forme di contestazione contro la società biancoceleste, con la possibilità di non entrare allo stadio durante la stracittadina. Uno scenario che aumenta il timore di possibili tensioni nelle aree esterne all’impianto.

Le autorità monitorano con attenzione il rischio di eventuali contatti tra ultras di Roma e Lazio, situazione che rappresenta uno dei principali motivi alla base delle valutazioni della Prefettura.

Adesso si attende la decisione definitiva del TAR, chiamato a esprimersi dopo il confronto istituzionale richiesto alle parti.

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