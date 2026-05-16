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Premier League

Aston Villa, il poker al Liverpool vale la Champions

Nell’anticipo della 37^ giornata di Premier League l'Aston Villa si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League senza dover necessariamente vincere la finale di Europa League. I Villans travolgono 4-2 il Liverpool e volano a +7 sul Bournemouth, attualmente 6° in classifica. La compagine di Emery travolge quella di Slot al Villa Park. Ai Reds non basta la doppietta di van Dijk. 2 gol e 1 assist per Watkins.

Mag 16, 20261 Lettura
BIRMINGHAM, ENGLAND - MAY 07: Emi Buendia of Aston Villa celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg match between Aston Villa FC and Nottingham Forest FC at Villa Park on May 07, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Dan Mullan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Aston Villa ne fa quattro, e vola in Champions. Successo non banale della squadra di Unai Emery, che vince 4-2 contro il Liverpool nell’anticipo della 37^ giornata di Premier League si qualifica per la prossima Champions League. I Villans fanno festa – da domani testa alla finale di Europa League col Friburgo – i Reds riflettono e ora rischiano di rimanere fuori dalle prime cinque. Con una sola partita da giocare contro il Brentford nell’ultimo turno, Slot è al quinto posto – che garantirebbe l’accesso alla principale competizione europea – a +4 sul Bournemouth che tra quattro giorni affronterà il Manchester City in casa e poi chiuderà il campionato in trasferta col Nottingham Forest.

ASTON VILLA-LIVERPOOL 4-2

L’Aston Villa strapazza il Liverpool nell’anticipo della 37^ e penultima giornata di Premier League e si qualifica con una giornata di anticipo alla prossima edizione della Champions League. Un gran ritorno che avrebbe potuto conquistare anche battendo il Friburgo in finale di Europa League mercoledì prossimo (ore 21). I Villans di Emery battono 4-2 i Reds di Slot e salgono momentaneamente a +7 sul Bournemouthsesto, issandosi a +3 sugli odierni dirimpettai. Al Villa Park partita ricca di gol ed emozioni. A sbloccarla, sul finire del primo tempo, al 42′ minuto, è Rogers su assist dell’ex Roma Digne. Il pareggio del Liverpool arriva al 52′ minuto con Van Dijk: colpo di testa vincente su invito su palla inattiva di SzoboszlaiRogers veste poi in panni dell’assist man per permettere a Watkins di riportare avanti i suoi, con due gol: prima al 57′ minuto e poi al 73′ minuto quando firma la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le emozioni non sono finite perché al 91′ minuto McGinn piazza il mancino vincente su invito dello stesso Watkins ma, un minuto più tardi l’asse Szoboszlai-Van Dijk, produce un altro passaggio vincente e un’altra incornata risolutiva per il definitivo 4-2. Il Liverpool è quinto, staccato dall’Aston Villa, che può far festa prima di volare alla Vodafone Arena di Istanbul.

 

 

                                                                      

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