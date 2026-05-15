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Serie A

Il programma della 37ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

A due turni dalla fine occhi puntati sulla corsa Champions, dove tutto è ancora aperto, e la lotta salvezza tra Lecce e Cremonese.

Mag 15, 20262 Lettura
IPA65457890 - Matias Soule of AS Roma,Mattia Zaccagni of SS Lazio during the serie A Enilive match between SS Lazio v Roma at olimpico stadium in Rome September 21st, 2025 Mattia Vian

La penultima giornata di campionato vede tutte le gare in programma nella giornata di domenica. Alle 12:30 è la volta di Pisa-Napoli. Il match contrappone due deluse della Serie A, seppur per motivi diversi. Il Pisa, ormai retrocesso in Serie B, è reduce dalla brutta sconfitta contro la Cremonese e scende in campo solo per l’onore, al termine di una stagione molto difficile. Di fronte troverà un Napoli reduce a sua volta dal ko interno contro il Bologna, alimentando la tensione su una stagione di alti e bassi, con una questione allenatore ancora aperta e un secondo posto da salvaguardare.

In contemporanea Como-Parma. Grazie alla vittoria contro il Verona i lariani festeggiano la certezza di uno storico piazzamento in Europa, in attesa di capire se sarà Europa League, o se invece si realizzerà il sogno della Champions. Per farlo occorre superare un Parma, già salvo, ma che viene dalla clamorosa rimonta subita in casa contro la Roma, per di più in inferiorità numerica.

Stesso orario anche per Genoa-Milan. Gli uomini di De Rossi, anche loro già salvi, vengono dal pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina e si apprestano a ricevere un Milan in piena crisi, come dimostra l’ultimo ko casalingo contro l’Atalanta, registrando la terza sconfitta nelle ultime cinque gare, rimettendo così in discussione il piazzamento Champions, che fino a un mese sembrava assicurato.

Dopo una lunga querelle tra Prefettura e Lega Serie, è finalmente noto l’orario del Dery della Capitale, Roma-Lazio, in programma domenica alle 12:00, con tanto di proteste da parte delle due tifoserie. Dopo il successo in rimonta al Tardini di Parma, i giallorossi sono rientrati nella lotta per un posto in Champions e sperano nel regalo del loro beniamino Daniele De Rossi, per poter scavalcare i rossoneri e arrivare tra le prime quattro. Per farlo devono prima avere le meglio contro i cugini biancoazzurri, che hanno alle spalle due ko contro l’Inter in pochi giorni, prima in campionato e poi in Coppa Italia, per una stagione a dir poco deludente e praticamente già conclusa.

Alle 12:30 è il turno anche di Juventus-Fiorentina. I bianconeri hanno ritrovato la vittoria in quel di Lecce grazie alla rete decisiva di Vlahovic, mantenendo un terzo posto ad oggi meritato ma ancora non scontato, vista la classifica molto corta. Per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League serve una vittoria contro la Fiorentina, anch’essa già salva, ma spinta dalla grande rivalità con i bianconeri.

Alle 15:00 Inter-Verona. Per i nerazzurri, forti anche della decima Coppa Italia della storia del club, la sfida con i veneti, anche loro senza nulla da dover chiedere, non è altro che l’anticipazione della grande festa e della parata che scatterà al fischio finale per celebrare il double, al termine di una stagione ottima e inaspettata.

Alle 18:00 Atalanta-Bologna. Dopo il bel successo del Meazza contro il Milan, la Dea cerca un finale di stagione onorevole, provando a consolidare la qualificazione alla prossima Conference League, staccando in classifica proprio il Bologna, distante 6 punti ma che viene dalla bella vittoria contro il Napoli.

Alle 20:45 Udinese-Cremonese. I friulani sembrano sfruttare al massimo l’assenza di pressioni, come dimostra l’ultimo successo contro il Cagliari, e si apprestano a rendere la vita difficile a una Cremonese reduce dalla vittoria contro il Pisa e invischiata nella lotta all’ultimo sangue contro il Lecce per la salvezza.

Stesso orario anche per Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Nella prima delle due gare gli emiliani vengono dalla sconfitta contro il Torino e vogliono chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico, rischiando di mettere nei guai un Lecce reduce dalla sconfitta contro la Juventus e, ad oggi, salvo per un solo punto sulla Cremonese. Nella seconda sfida si contrappongono due squadre che non hanno più nulla da chiedere, tra un Cagliari reduce dalla sconfitta interna contro l’Udinese e un Torino che viene dal successo interno contro il Sassuolo, ma entrambe certa della permanenza in Serie A.

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