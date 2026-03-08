Un Bologna distratto rilancia il Verona. Pari della Viola, colpo Lecce

LECCE – CREMONESE 2-1

22’ Pierotti (L), 38’ Stulic su rig. (L), 47’ Bonazzoli (C)

Colpo grosso dei salentini che, nella sfida casalinga del “Via del Mare”, superano la Cremonese nel testa a testa salvezza e la staccano in classifica, lasciandola sola al terz’ultimo posto. Quello che si consuma nell’impianto dei giallorossi è un vero e proprio mezzogiorno (e mezzo) di fuoco, tra due squadre in piena lotta per non retrocedere. E la paura di commettere l’errore fatale tiene bloccate, per buona parte della prima frazione, entrambe le contendenti che non corrono particolari rischi, facendo molta attenzione alla gestione difensiva. Ci vuole allora un calcio da fermo per scongelare il punteggio: al 22’, il pallone calciato da Gallo dalla bandierina d’angolo viene impattato di testa da Pierotti per il vantaggio leccese. È un colpo che la Cremonese accusa pesantemente, tanto che la compagine di Davide Nicola non riesce a scuotersi. I pugliesi ne approfittano per spingere sull’acceleratore, facendosi insidiosi in area avversaria fino alla rete del raddoppio. Al 38’, infatti, Bianchetti intercetta con un tocco di mano la conclusione in area di Stulic: dagli undici metri lo stesso centravanti serbo fredda il portiere Audero per il meritato 2-0. Nel corso dell’intervallo, un incredulo Nicola decide di gettare nella mischia Zerbin, Payero e Djuric nel tentativo di riacciuffare il Lecce (fuori Bianchetti, Vandeputte e Vardy). La scossa arriva quasi all’istante: la sponda di testa del neo entrato attaccante bosniaco, consente a Bonazzoli di siglare la rete che riapre il match (47’). Si arriva ben presto al palpitante finale che farà andare su tutte le furie l’intero staff lombardo: all’86’ Payero va in rete ma l’arbitro Sozza è costretto a non convalidare per un evidente tocco di mano del giocatore grigiorosso, ma le proteste degli ospiti esplodono nell’ultimo minuto di recupero, quando Sanabria viene spintonato in area da Gaby Jean senza che il direttore di gara intervenga per segnalare il contatto. Dopo un’ottima prima parte di stagione, la Cremonese rimane sola in piena zona retrocessione con 24 punti staccata proprio dal Lecce. L’ultimo successo dell’undici di Nicola risale allo scorso 7 dicembre nella gara d’andata contro i salentini, la situazione comincia a farsi molto delicata…

BOLOGNA – HELLAS VERONA 1-2

49’ Rowe (B), 53’ Frese (HV), 57’ Bowie (HV)

Vittoria scaligera in casa del Bologna. Un Verona che ha meritato assolutamente il successo, avendo avuto le occasioni migliori e sfruttando però anche una certa incoerenza difensiva da parte degli uomini di Vincenzo Italiano. I rossoblù passano in vantaggio in maniera abbastanza casuale grazie alla conclusione sporca di Rowe ad inizio ripresa (49’). Poi, però, nel giro di 4’ arrivano i due gol della formazione ospite con Frese prima (53’) e Bowie in rapida successione (57’). Con questa vittoria, il Verona ha la grande possibilità di rilanciare le proprie speranze di salvezza. Certo, è ancora complicata la situazione visti i tanti punti ancora da recuperare ma bisognava iniziare fin da oggi e i tre punti sono arrivati. Soddisfazione per tutta l’Hellas e per l’allenatore Sammarco. Delusione, invece, per il Bologna che adesso deve concentrarsi sull’andata di Europa League dove negli ottavi di finale attenderà la Roma (giovedì 12 marzo).

FIORENTINA – PARMA 0-0

Al “Franchi” di Firenze il risultato non si è sbloccato: termina senza vincitori né vinti lo scontro tra i viola e gli emiliani. Il Parma resta in serie positiva e si prende volentieri questo punticino, uscendo dal campo della Fiorentina senza farsi del male. È inevitabilmente delusa, invece, ancora una volta la compagine allenata da Paolo Vanoli che non riesce a vincere uno scontro importante per le proprie sorti. Inevitabili anche i fischi ricevuti al termine dell’incontro dai propri tifosi. I toscani chiudono questa gara senza mai aver effettuato un solo tiro in porta, privi anche degli indisponibili Kean e Solomon. Al di là delle assenze, comunque, ci si aspettava senz’altro di più dalla formazione gigliata che rimane impantanata nella zona bassa della classifica e ad un solo punto dalla Cremonese terz’ultima.