Le probabili formazioni della 37ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Como-Parma
domenica 17, ore 12:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Moreno Alb.; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez C., Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
Probabili formazioni Genoa-Milan
domenica 17, ore 12:30
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha O., Ekhator; Colombo. All. De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana Y., Ricci S., Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Allegri.
Probabili formazioni Juventus-Fiorentina
domenica 17, ore 12:30
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L., Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri L., Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson A. All. Vanoli.
Probabili formazioni Pisa-Napoli
domenica 17, ore 12:30
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
Probabili formazioni Roma-Lazio
domenica 17, ore 12:30
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares N.; Basic, Patric, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
Probabili formazioni Inter-Verona
domenica 17, ore 15:00
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic P., Dimarco; Martinez L., Esposito F.P. All. Chivu.
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.
Probabili formazioni Atalanta-Bologna
domenica 17, ore 18:00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia F.; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda J.; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro S., Rowe. All. Italiano.
Probabili formazioni Cagliari-Torino
domenica 17, ore 20:45
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Rodriguez Ju., Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se.; Mendy P. All. Pisacane.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata D. All. D’Aversa.
Probabili formazioni Sassuolo-Lecce
domenica 17, ore 20:45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly W., Walukiewicz, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.
Probabili formazioni Udinese-Cremonese
domenica 17, ore 20:45
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Kamara H., Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Bianchetti, Luperto; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo.