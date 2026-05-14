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Coppa Italia

Doblete Inter: Lautaro e l’autogol di Marusic stendono la Lazio in finale

Autogol di Marusic e gol di Lautaro Martinez: l’Inter batte la Lazio all’Olimpico e completa il doblete

Mag 14, 20261 Lettura
IPA84663973 - Inter player's celebrating the victory at the end of the match with the cup during Italy cup Football Final between SS Lazio v FC Inter, Olimpic stadium Rome, May 13rd, 2026 AllShotLive

LAZIO-INTER 0-2
14’ aut. Marusic (I), 35’ Lautaro (I)

L’Inter conquista la decima Coppa Italia della sua storia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo Stadio Olimpico. La squadra nerazzurra chiude la partita già nel primo tempo, grazie all’autogol di Marusic e al raddoppio firmato da Lautaro Martinez.

La gara si sblocca al 14’. Sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco, Thuram prolunga verso l’area piccola e Marusic, nel tentativo di intervenire di testa, devia il pallone nella propria porta. L’Inter controlla il gioco e al 35’ trova il 2-0. Dumfries recupera palla su Tavares, entra in area e serve Lautaro Martinez, che deposita in rete a porta libera. La Lazio prova a reagire prima dell’intervallo con Isaksen, ma la conclusione viene deviata in angolo da Bastoni.

Nel secondo tempo i nerazzurri mantengono il controllo della partita e sfiorano il terzo gol con Luis Enrique, impreciso da pochi passi su assist di Dimarco. La squadra di Sarri ha l’occasione per riaprire la gara con Dia, ma il suo tiro ravvicinato viene neutralizzato da Martinez. Il risultato non cambia fino al fischio finale. Con il successo per 2-0 sulla Lazio, l’Inter vince la Coppa Italia e, dopo lo scudetto, completa un doblete meritato.

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